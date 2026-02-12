Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿Cuánto cuesta el peso este jueves 12 de febrero de 2026? El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones



Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día. El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones.

Su comportamiento influye en millones de personas en México, pues factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el contexto económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, es importante conocer cómo se mueve el mercado cambiario y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 12 de febrero de 2026.

Empleo en Estados Unidos supera expectativas

De acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), la creación de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump.

El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130,000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4,3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55,000 nuevos contratos y una tasa de paro del 4,4%.

En 2025 se crearon 181,000 puestos de trabajo netos, frente a los 584,000 publicados con anterioridad. El departamento postergó la publicación de este informe, prevista inicialmente a finales de la semana pasada, debido al reciente cierre parcial del gobierno federal.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Hoy, jueves 12 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.2155 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

El fortalecimiento del empleo en Estados Unidos suele influir en el comportamiento del dólar y, en consecuencia, en el tipo de cambio frente al peso mexicano. Un mercado laboral sólido puede impulsar la moneda estadounidense, afectando el valor de las remesas, las importaciones y las finanzas personales en México.

