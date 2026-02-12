"Relaciones entre EEUU y Venezuela han sido extraordinarias": Esto dijo Trump sobre venta de petróleo

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, ¡extraordinarias! Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir y pronto habrá grandes cantidades de dinero, que no se veían desde hacía muchos años, que ayudarán enormemente al pueblo de Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.