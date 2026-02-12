"Relaciones entre EEUU y Venezuela han sido extraordinarias": Esto dijo Trump sobre venta de petróleo
El presidente estadounidense compartió cómo ha sido el trato hacia la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes
El presidente Donald Trump compartió hoy, 12 de febrero de 2026, en su red social Truth Social que las "relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido extraordinarias" y abordó la venta de petróleo, en N+ Univision te compartimos qué dijo.
El mandatario aseveró que tienen un buen trato con la presidenta Delcy Rodríguez y con sus representantes e hizo énfasis en que habrá grandes ganancias económicas debido a que el petróleo fluye.
Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, ¡extraordinarias! Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. El petróleo está empezando a fluir y pronto habrá grandes cantidades de dinero, que no se veían desde hacía muchos años, que ayudarán enormemente al pueblo de Venezuela.Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
En su mensaje, Trump también elogió el trabajo del secretario de Estado, Marco Rubio, y de otros funcionarios estadounidenses involucrados en la relación bilateral. No obstante, precisó que únicamente los representantes oficialmente autorizados por el Departamento de Estado pueden actuar en nombre del gobierno de Estados Unidos.
El presidente hizo una aclaración directa sobre versiones periodísticas que mencionan a Harry Sargeant III como posible intermediario en las negociaciones petroleras y enfatizó que ninguna persona ajena a la aprobación formal del Departamento de Estado tiene autoridad para representar a su país en acuerdos con Venezuela.
Información en desarrollo.
FBPT