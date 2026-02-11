Noticias IRS compartió por error datos de miles de contribuyentes con el DHS: The Washington Post Según The Washington Post, el IRS entregó información de aproximadamente 47,000 personas al Departamento de Seguridad Nacional.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) admitió haber entregado indebidamente información fiscal confidencial de miles de contribuyentes a agentes de inmigración, rompiendo así las estrictas leyes de privacidad que protegen a quienes declaran impuestos en este país, reveló el diario The Washington Post.

A pesar de que la ley prohíbe compartir datos tributarios entre agencias federales sin una justificación legal sólida, el IRS entregó información de aproximadamente 47,000 personas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Fue en abril del año pasado cuando el IRS acordó entregar datos confidenciales sobre personas que enfrentan órdenes de deportación y que están bajo investigación criminal federal, incluyendo el delito de no abandonar el país.

El plan original, impulsado bajo la administración del presidente Donald Trump para agilizar las deportaciones masivas, consistía en rastrear a personas con órdenes de deportación o investigaciones criminales. Sin embargo, el IRS terminó "soltando" datos de miles de contribuyentes adicionales debido a fallas en la identificación de los mismos.

En una declaración jurada presentada a un tribunal, Dottie Romo, directora de riesgos y control de la agencia tributaria, escribió que el IRS entregó información confidencial de contribuyentes a pesar de que e l DHS no proporcionó datos suficientes para identificarlos, de acuerdo a información citada por el rotativo.

¿Qué pasará con los datos filtrados?

Tras una serie de demandas que frenaron esta colaboración, el IRS notificó el error el pasado 23 de enero. Actualmente, la agencia asegura estar trabajando para que el DHS elimine la información obtenida de forma indebida y evitar que sea difundida.

