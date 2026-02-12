inmigracion

Anuncian fin a redadas contra inmigrantes en Minnesota: Esto dijo Tom Homan

Tom Homan, zar de la frontera, dijo en conferencia de prensa que planteó a Donald Trump el fin de las redadas contra inmigrantes en Minnesota

picture
Por:N+ Univision y AP
Video Tom Homan anuncia que 700 efectivos de seguridad dejarán Minnesota

Tom Homan, zar de la frontera, dijo en conferencia de prensa este jueves 12 de febrero de 2026 que planteó al presidente Donald Trump el fin de las redadas contra inmigrantes en Minnesota.

El 27 de enero 2026 Tom Homan llegó a Minnesota, en medio de protestas en Minneapolis contra operativos contra inmigrantes, que dejaron personas muertas, como Alex Jeffrey Pretti y Renee Nicole Good.

¿Qué dijo Tom Homan sobre fin a redadas en Minnesota?

Tom Homan dio una conferencia de prensa este jueves 12 de febrero 2026 y aseguró que "esta semana se ha producido una reducción significativa de agentes, misma que continuará la próxima semana".

Y aprovechó para anunciar el fin de las redadas contra inmigrantes en Minnesota, particularmente en Minneapolis, donde la presencia de agentes de ICE ha sido tema de conversación en las últimas semanas.

“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, aseguró en conferencia de prensa.

Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes
Tom Homan


La agencia de noticias AP citó a autoridades de Minnesota, para confirmar el fin a las redadas contra inmigrantes en el estado.

Citó al gobernador demócrata Tim Walz, quien el martes dijo que esperaba que la Operación Metro Surge terminara en “días, no semanas y meses”.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también indicó que tuvo una “reunión positiva” con Homan el lunes y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Apenas el 10 de febrero 2026 el director de ICE, Todd Lyons, informó el número de deportaciones de inmigrantes que se han realizado en la administración del presidente Donald Trump, durante su comparecencia en el Congreso.

