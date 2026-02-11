Tormenta invernal Meteorológico Nacional advierte que efecto lago afectará estas zonas en Nueva York en febrero La zona central del estado de Nueva York sufirá los mayores efectos, con bajas temperaturas, acumulación de nieve y riesgos para los caminos del centro del estado.

Video Filadelfia lanza programa con pago para retirar nieve y despejar calles tras tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nieve por “efecto lago” para el jueves 12 de febrero 2026, cuyos efectos se sentirán en los condados de Onondaga y Madison, principalmente en el centro de Nueva York.

De acuerdo con la advertencia, se prevén fuertes nevadas con efecto lago, acumulación de nieve de entre 6 y 10 pulgadas en bandas localizadas.

PUBLICIDAD

El servicio meteorológico alertó a la ciudadanía de condiciones resbaladizas en la carretera y condiciones peligrosas que podrían afectar los caminos especialmente en la mañana del jueves.

¿Qué zonas afectará el efecto lago?

En la alerta se incluyó a los condados de:

Lewis

Oswego

Herkimer

Oneida

Madison

Cortland

Onondaga

Cayuga

Tompkins

Seneca

Chenango.

Las temperaturas se mantendrán en alrededor de los 30 grados Fahrenheit, con vientos con ráfagas de hasta 35 mph, dejando un clima fresco. Las nevadas con efecto lago persistirán hacia la tarde del jueves en la ciudad de Siracusa y en áreas más altas se esperan nevadas ligeramente más intensas.

Durante la noche de este miércoles y la mañana del jueves, también se esperan nevadas ligeras en las colinas del sur del condado de Onondaga.

¿Qué es la nieve por efecto lago?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental, la nieve por efecto lago es un fenómeno meteorológico que se forma cuando el aire frío, a temperaturas bajo cero, pasa sobre las aguas más cálidas de un lago.

Esto provoca que parte del a gua del lago se evapore y caliente el aire, mismo que se aleja del lago. Tras enfriarse, el aire vierte su humedad al suelo, convirtiéndose potencialmente en nieve.

PUBLICIDAD

TLS