Declaran muerto a marine estadounidense que cayó de buque de guerra en el Caribe: Así fue el accidente

Autoridades confirmaron la muerte de un marine que sufrió un accidente en un buque de guerra en el Mar Caribe

Un marine de Estados Unidos de América (EEUU) fue declarado muerto este jueves 12 de febrero 2026, luego de un accidente que sufrió en el Mar Caribe.

La presente administración de Donald Trump al frente de Estados Unidos ha desplegado diversos operativos en el Mar Caribe, con la intención de incautar lanchas cargadas con droga, en una estrategia que busca frenar actividades de narcotráfico.

Así fue el accidente en el Caribe donde murió marine

Este jueves se confirmó la muerte de un marine y se revelaron detalles del accidente que se registró en un buque de guerra, en el Mar Caribe.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, un marine de Estados Unidos asignado a un buque de guerra en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero.

El Cuerpo de Marines informó que el infante de Marina —el cabo de primera clase Chukwuemeka Oforah, de 21 años— supuestamente cayó del "USS Iwo Jima" el 7 de febrero y fue declarado muerto luego de "una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas.

Otro accidente de barcos navales

Además de la confirmación de la muerte del marine

Además de la confirmación de la muerte del marine, las autoridades dieron a conocer otro accidente entre dos barcos navales.

El Comando Sur (SouthCom) informó que el "USS Truxton" y el "USNS Supply" colisionaron "durante una reaprovisionamiento en alta mar”, sin especificar dónde ocurrió el accidente.

El “Comando Sur confirmó que dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. “Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación".

