Redadas ¿Se acaban las redadas contra inmigrantes? Tom Homan hace importante anuncio sobre deportaciones Tom Homan hizo un importante anuncio en torno a los operativos contra inmigrantes en Estados Unidos, luego de anunciar el fin de las redadas en Minnesota

La administración de Donald Trump ha mantenido las redadas contra inmigrantes como parte de su estrategia de seguridad, argumentando que las personas sin documentos para una estancia legal en Estados Unidos son delincuentes o violan la ley, y sobre ello habló este jueves 12 de febrero 2026 el zar de la frontera, Tom Homan.

El 10 de febrero 2026, el director de ICE, Todd Lyons, informó el número de deportaciones de inmigrantes que se han realizado en la administración del presidente Donald Trump, durante su comparecencia en el Congreso.

Además, recientemente se dio a conocer la posibilidad de deportación de inmigrantes que están bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal ( TPS), debido a un proceso judicial que particularmente pone en riesgo a personas de tres países.

Fin a operativos en Minnesota

Este jueves, Homan ofreció una conferencia de prensa para anunciar el fin de redadas contra inmigrantes en Minnesota, pero ¿qué pasará en otras ciudades de Estados Unidos?

La agencia de noticias AP reportó este jueves que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se centraron en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, dio como resultado la detención de más de 4.000 personas, según informó Homan, calificándola de un éxito.

El operativo está dejando a Minnesota más segura. Lo diré de nuevo, es menos un estado santuario para los delincuentes Tom Homan

La semana pasada, Homan informó sobre el retiro de 700 agentes federales de Minnesota; sin embargo, eso aún dejaba a más de 2.000 en activo.

Homan aseguró el jueves que la reducción comenzó esta semana y continuará la próxima semana. Añadió que se quedará en Minnesota para supervisar la retirada.

Además, llamaba a la colaboración con agencias de seguridad locales para realizar los arrestos de inmigrantes en las cárceles y con ello evitar operativos en las calles.

Homan da importante anuncio sobre redadas contra inmigrantes

Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido arrestadas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos, durante los operativos de ICE.

El caso que más llamó la atención fue el de Liam Conejo, de 5 años de edad, que desató protestas y movilizaciones, al tiempo que ICE aseguró que más allá de detenerlo, lo rescató porque su padre aparentemente lo abandonó para huir de una posible detención.

Este jueves, Tom Homan dio un importante anuncio en torno a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos: continuarán en otras ciudades.