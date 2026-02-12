Redadas

¿Se acaban las redadas contra inmigrantes? Tom Homan hace importante anuncio sobre deportaciones

Tom Homan hizo un importante anuncio en torno a los operativos contra inmigrantes en Estados Unidos, luego de anunciar el fin de las redadas en Minnesota

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Operativos de ICE afectan restaurantes en EEUU; ventas caen hasta 70%

La administración de Donald Trump ha mantenido las redadas contra inmigrantes como parte de su estrategia de seguridad, argumentando que las personas sin documentos para una estancia legal en Estados Unidos son delincuentes o violan la ley, y sobre ello habló este jueves 12 de febrero 2026 el zar de la frontera, Tom Homan.

El 10 de febrero 2026, el director de ICE, Todd Lyons, informó el número de deportaciones de inmigrantes que se han realizado en la administración del presidente Donald Trump, durante su comparecencia en el Congreso.

PUBLICIDAD

Además, recientemente se dio a conocer la posibilidad de deportación de inmigrantes que están bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal ( TPS), debido a un proceso judicial que particularmente pone en riesgo a personas de tres países.

Fin a operativos en Minnesota

Más sobre Redadas

Anuncian fin a redadas contra inmigrantes en Minnesota: Esto dijo Tom Homan
1 mins

Anuncian fin a redadas contra inmigrantes en Minnesota: Esto dijo Tom Homan

Estados Unidos
Manifestantes presionan a Target para que se oponga a redadas migratorias en Minnesota
5 mins

Manifestantes presionan a Target para que se oponga a redadas migratorias en Minnesota

Estados Unidos
¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos
EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump
2 mins

EEUU entra en un nuevo shutdown por disputa migratoria de Donald Trump

Estados Unidos
Temperaturas congelantes no frenan a miles de personas que protestan hoy en Minneapolis y gritan "fuera ICE"
2 mins

Temperaturas congelantes no frenan a miles de personas que protestan hoy en Minneapolis y gritan "fuera ICE"

Estados Unidos
Ilhan Omar dice que destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable y vuelve a pedir abolir el ICE
2 mins

Ilhan Omar dice que destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable y vuelve a pedir abolir el ICE

Estados Unidos
Suspenden al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, Minnesota
2 mins

Suspenden al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, Minnesota

Estados Unidos
Jefes migratorios y de protección fronteriza comparecerán en el Senado el 12 de febrero, tras actuar de ICE
1 mins

Jefes migratorios y de protección fronteriza comparecerán en el Senado el 12 de febrero, tras actuar de ICE

Estados Unidos
¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump?
2 mins

¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump?

Estados Unidos
Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"
4 mins

Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"

Estados Unidos

Este jueves, Homan ofreció una conferencia de prensa para anunciar el fin de redadas contra inmigrantes en Minnesota, pero ¿qué pasará en otras ciudades de Estados Unidos?

La agencia de noticias AP reportó este jueves que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que se centraron en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, dio como resultado la detención de más de 4.000 personas, según informó Homan, calificándola de un éxito.

El operativo está dejando a Minnesota más segura. Lo diré de nuevo, es menos un estado santuario para los delincuentes
Tom Homan

La semana pasada, Homan informó sobre el retiro de 700 agentes federales de Minnesota; sin embargo, eso aún dejaba a más de 2.000 en activo.

Video Estudiantes se manifiestan conta ICE en Chicago; abandonan las aulas para protestar por las redadas

Homan aseguró el jueves que la reducción comenzó esta semana y continuará la próxima semana. Añadió que se quedará en Minnesota para supervisar la retirada.

Además, llamaba a la colaboración con agencias de seguridad locales para realizar los arrestos de inmigrantes en las cárceles y con ello evitar operativos en las calles.

Homan da importante anuncio sobre redadas contra inmigrantes

Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido arrestadas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos, durante los operativos de ICE.

PUBLICIDAD

El caso que más llamó la atención fue el de Liam Conejo, de 5 años de edad, que desató protestas y movilizaciones, al tiempo que ICE aseguró que más allá de detenerlo, lo rescató porque su padre aparentemente lo abandonó para huir de una posible detención.

Este jueves, Tom Homan dio un importante anuncio en torno a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos: continuarán en otras ciudades.

“El presidente Trump hizo una promesa de deportación masiva y eso es lo que este país va a tener”, señaló Homan.

Relacionados:
RedadasDeportacionesinmigrantesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX