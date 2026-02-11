Noticias Bolsas de aire Takata: ¿qué autos están retirando del mercado y por qué piden no conducirlos? La NHTSA ordenó retiro masivo por bolsas de aire Takata defectuosas y pidió no conducir varios modelos por riesgo mortal de explosión.



La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que millones de vehículos con bolsas de aire Takata están siendo retirados del mercado debido a que la exposición a altas temperaturas provoca que las bolsas exploten y han causado lesiones y muertes.

La advertencia aplica a los vehículos Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum y Challenger, Chrysler Aspen y 300, Jeep Wrangler y Mitsubishi Raider antiguos, sin reparar, de varios modelos entre 2003 y 2016.

Las muertes o lesiones graves relacionadas con estos airbags son causadas por un gas, el nitrato de amonio, que se degrada con el tiempo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Como resultado, los airbags del vehículo pueden desplegarse incluso en c olisiones menores, provocando una explosión similar a la de una granada y proyectando fragmentos de metal y plástico.

La NHTSA también compartió que 28 personas en Estados Unidos murieron al explotar sus infladores de bolsas de aire Takata PSAN defectuosos. Además, al menos 400 personas han resultado heridas presuntamente por la explosión de infladores de bolsas de aire Takata.

¿Qué autos no se deben conducir?

De acuerdo con la NHTSA, estos autos no se deben conducir hasta que sean reparados:

Acura

Acura 3.2 TL 2002-2003

Acura 3.2CL 2003

BMW

Ciertos BMW Serie 3 (E46) del año 2000 al 2006, incluido el M3

Ciertos BMW Serie 5 (E39) del año 2000 al 2003, incluido el M5

Algunos BMW X5 (E53) del año 2000 al 2004

Chrysler

Chrysler Aspen 2007-2009

Chrysler 300 2005-2015

Esquivar

Dodge Dakota 2005–2011

Dodge Magnum 2005-2010

Dodge Charger 2005-2015

Dodge Challenger 2005-2014

Dodge Durango 2004-2009

Dodge Ram 2003–2010

Dodge Ram 1500 2003

Vado

Ciertas Ford Rangers del año 2004 al 2011

GT 2005-2006

Mustang 2005-2014

Fusión 2006-2012

Lincoln MKZ/Zephyr 2006-2012

Mercury Milán 2006-2012

2007-2010 Edge

Lincoln MKX 2007-2010

Honda

Honda Accord 2001-2002

Honda Civic 2001-2002

Honda CR-V 2002

Honda Odyssey 2002

Honda Pilot 2003

Infiniti

Ciertos Infiniti QX4 2002-2003

Jeep

Jeep Wrangler 2007-2016

Mazda

Ciertos modelos Mazda Serie B 2004-2009

Mazda6 2003-2013

MazdaSpeed6 2006-2007

RX-8 2004-2011

Monovolumen 2004-2006

CX-7 2007-2012

CX-9 2007-2015

Mitsubishi

2006-2009 Mitsubishi asaltante

Nissan

Ciertos Nissan Sentra 2002-2006

Ciertos Nissan Pathfinder 2002-2004

Pontiac

Ciertas vibraciones de Pontiac 2003-2004

Toyota

Ciertos Toyota RAV4 del año 2004-2005

Algunos modelos Corolla 2003-2004, incluido el Matrix

