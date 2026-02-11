Bolsas de aire Takata: ¿qué autos están retirando del mercado y por qué piden no conducirlos?
La NHTSA ordenó retiro masivo por bolsas de aire Takata defectuosas y pidió no conducir varios modelos por riesgo mortal de explosión.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que millones de vehículos con bolsas de aire Takata están siendo retirados del mercado debido a que la exposición a altas temperaturas provoca que las bolsas exploten y han causado lesiones y muertes.
La advertencia aplica a los vehículos Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum y Challenger, Chrysler Aspen y 300, Jeep Wrangler y Mitsubishi Raider antiguos, sin reparar, de varios modelos entre 2003 y 2016.
Las muertes o lesiones graves relacionadas con estos airbags son causadas por un gas, el nitrato de amonio, que se degrada con el tiempo, especialmente en climas cálidos y húmedos. Como resultado, los airbags del vehículo pueden desplegarse incluso en c olisiones menores, provocando una explosión similar a la de una granada y proyectando fragmentos de metal y plástico.
La NHTSA también compartió que 28 personas en Estados Unidos murieron al explotar sus infladores de bolsas de aire Takata PSAN defectuosos. Además, al menos 400 personas han resultado heridas presuntamente por la explosión de infladores de bolsas de aire Takata.
¿Qué autos no se deben conducir?
De acuerdo con la NHTSA, estos autos no se deben conducir hasta que sean reparados:
Acura
- Acura 3.2 TL 2002-2003
- Acura 3.2CL 2003
BMW
- Ciertos BMW Serie 3 (E46) del año 2000 al 2006, incluido el M3
- Ciertos BMW Serie 5 (E39) del año 2000 al 2003, incluido el M5
- Algunos BMW X5 (E53) del año 2000 al 2004
Chrysler
- Chrysler Aspen 2007-2009
- Chrysler 300 2005-2015
Esquivar
- Dodge Dakota 2005–2011
- Dodge Magnum 2005-2010
- Dodge Charger 2005-2015
- Dodge Challenger 2005-2014
- Dodge Durango 2004-2009
- Dodge Ram 2003–2010
- Dodge Ram 1500 2003
Vado
- Ciertas Ford Rangers del año 2004 al 2011
- GT 2005-2006
- Mustang 2005-2014
- Fusión 2006-2012
- Lincoln MKZ/Zephyr 2006-2012
- Mercury Milán 2006-2012
- 2007-2010 Edge
- Lincoln MKX 2007-2010
Honda
- Honda Accord 2001-2002
- Honda Civic 2001-2002
- Honda CR-V 2002
- Honda Odyssey 2002
- Honda Pilot 2003
Infiniti
- Ciertos Infiniti QX4 2002-2003
Jeep
- Jeep Wrangler 2007-2016
Mazda
- Ciertos modelos Mazda Serie B 2004-2009
- Mazda6 2003-2013
- MazdaSpeed6 2006-2007
- RX-8 2004-2011
- Monovolumen 2004-2006
- CX-7 2007-2012
- CX-9 2007-2015
Mitsubishi
- 2006-2009 Mitsubishi asaltante
Nissan
- Ciertos Nissan Sentra 2002-2006
- Ciertos Nissan Pathfinder 2002-2004
- Pontiac
- Ciertas vibraciones de Pontiac 2003-2004
Toyota
- Ciertos Toyota RAV4 del año 2004-2005
- Algunos modelos Corolla 2003-2004, incluido el Matrix
