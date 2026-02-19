Noticias Aranceles de Trump han afectado a empresas que dan trabajo a 48 millones de personas Estos negocios, que el gobierno prometió fortalecer, ahora enfrentan el reto de absorber el impacto: trasladando costos a los consumidores mediante precios más altos, reduciendo contrataciones o aceptando menores márgenes de ganancia



Video Aranceles impuestos por Donald Trump afectan a estadounidenses

Los aranceles que pagan las empresas medianas en Estados Unidos se triplicaron durante el último año, según un nuevo análisis del JPMorganChase Institute publicado este jueves 19 de febrero de 2026. El estudio se suma a la evidencia de que la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump está generando efectos económicos relevantes en distintos sectores.

Aranceles en EEUU presionan a empresas medianas

Las tarifas adicionales han incrementado los costos para compañías que, en conjunto, emplean a unos 48 millones de trabajadores en el país, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

Estos negocios, que el gobierno prometió fortalecer, ahora enfrentan el reto de absorber el impacto: trasladando costos a los consumidores mediante precios más altos, reduciendo contrataciones o aceptando menores márgenes de ganancia.

Costos en aumento y ajustes empresariales

“Es un cambio importante en el costo de hacer negocios”, explicó a la agencia de noticias Chi Mac, director de investigación empresarial del instituto. El especialista señaló que algunas empresas comienzan a reducir transacciones con China y a buscar proveedores en otras regiones de Asia para mitigar el impacto de los aranceles.

El informe revela que estos impuestos están siendo asumidos principalmente por compañías estadounidenses, lo que contradice la narrativa oficial de que la carga recae en los exportadores extranjeros.

La investigación se centró en empresas del llamado “mercado medio”, con ingresos entre 10 millones y 1,000 millones de dólares y menos de 500 empleados, que suelen tener menos capacidad para fijar precios que las grandes multinacionales.

Menor dependencia de China y debate político

Según AP, el análisis sugiere una reducción de 20% en pagos a China por parte de estas empresas desde octubre de 2024. Sin embargo, aún no se confirma si esto implica una reubicación real de cadenas de suministro o solo un cambio en rutas comerciales.

Desde la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional ( NEC, por sus siglas en inglés), Kevin Hassett, defendió los aranceles y criticó un estudio de la Reserva Federal de Nueva York que atribuye casi el 90% del costo a empresas y consumidores. En declaraciones a la cadena de televisión CNBC, calificó ese informe como “una vergüenza”.

Las tasas arancelarias promedio subieron al 13%, frente al 2,6% previo. Aunque la inflación no se ha disparado, el encarecimiento de productos y la desaceleración en la contratación generan inquietud. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos evaluará pronto si el gobierno excedió su autoridad al declarar una emergencia económica para imponer estos impuestos.

