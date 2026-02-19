Irán

Trump lanza ultimátum a Irán y da plazo para llegar a un acuerdo nuclear

El mandatario estadounidense advirtió qué pasará en caso de que no se llegue a un acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió hoy, 19 de febrero de 2026, un ultimátum a Irán y dio un plazo para llegar a un acuerdo nuclear; en N+ Univision te indicamos qué dijo.

Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas.

Estados Unidos

Información en desarrollo.

IránNoticias

