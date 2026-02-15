Noticias Trump anuncia paquete internacional de 5 mil millones de dólares para ayuda humanitaria para Gaza El paquete financiero se perfila como uno de los mayores compromisos internacionales para la región en medio de la crisis actual; la inversión estará destinada principalmente a asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento de la seguridad local

Video Claves de la conferencia de Gustavo Petro: Esto fue lo más destacado que dijo luego de reunión con Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el próximo 19 de febrero de 2026 se reunirá nuevamente con la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump, en Washington, D. C., donde se dará a conocer que los Estados Miembros han comprometido más de 5,000 millones de dólares destinados a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza.

EEUU anuncia apoyo internacional millonario

PUBLICIDAD

El paquete financiero se perfila como uno de los mayores compromisos internacionales para la región en medio de la crisis actual. La inversión estará destinada principalmente a asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y fortalecimiento de la seguridad local, de acuerdo con lo adelantado por el mandatario.

A través de su propia red social, Truth Social, Trump informó el domingo 15 de febrero de 2026 sobre el encuentro y el alcance de la iniciativa internacional.

¿Qué dijo Trump sobre la ayuda humanitaria en Gaza?

En su mensaje, el mandatario afirmó que la Junta de Paz tiene un “potencial ilimitado” y recordó que el pasado mes de octubre de 2025 presentó un plan para poner fin de manera permanente al conflicto en Gaza, el cual -según señaló- fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Trump también aseguró que, tras esa iniciativa, se facilitó ayuda humanitaria a “velocidad récord” y se logró la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. Asimismo, mencionó que en enero del presente año se reunió con miembros fundadores de la Junta de Paz en Davos, Suiza, para formalizar su creación y presentar una visión enfocada en la estabilidad regional y la paz global.

"El 19 de febrero de 2026, volveré a reunirme con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto Donald J. Trump para la Paz en Washington D. C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5000 millones de dólares para los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción de Gaza", afirmó el presidente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Seguridad y compromisos de EEUU en Gaza

El presidente adelantó que los Estados miembros también han comprometido miles de efectivos para integrar una fuerza internacional de estabilización y apoyar a la policía local. El objetivo será mantener la seguridad y garantizar condiciones de paz para la población civil.

Finalmente, subrayó la importancia de que Hamás cumpla con el compromiso de desmilitarización total e inmediata, al considerar que este paso será clave para consolidar los esfuerzos de reconstrucción y estabilidad en la región.

"Es muy importante que Hamás mantenga su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia, y es un honor para mí desempeñar el cargo de presidente", aseguró Donald Trump en su mensaje.

JICM