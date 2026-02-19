Clima ¿Cómo será el tiempo mañana viernes? NWS advierte sobre tormentas invernales en estos lugares de Estados Unidos El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer los lugares donde se prevén tormentas invernales; revisa en dónde para que tengas precaución

Clima de hoy Estados Unidos 19 de febrero de 2026: De nevadas en las Rocosas a posibles tornados en Chicago y el Valle de Ohio

Si vas a realizar alguna actividad importante mañana 19 de febrero de 2026, en N+ Univision te compartimos los lugares donde se prevén tormentas invernales para que tomes tus precauciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) compartió que las condiciones climáticas serán adversas en algunos lugares, debido a que una tormenta proveniente del Pacífico continúa impactando el oeste con ráfagas fuertes y nevadas significativas en zonas montañosas, mientras que un nuevo sistema de baja presión se intensificará en el Medio Oeste y avanzará hacia el noroeste.

Pero no solamente hay advertencia de tormenta invernal, sino también por condiones para incendios, ya que antes del impacto más fuerte del sistema invernal en el norte, las llanuras del sur enfrentan un escenario distinto, porque tendrán vientos racheados y baja humedad relativa que favorecen la rápida propagación de incendios forestales.

Las autoridades advierten que las condiciones críticas podrían prolongarse durante el jueves y viernes.

Habrá fuertes nevadas en el Medio Oeste

Para el jueves, se prevén acumulaciones de nieve localmente intensas en sectores de Nebraska y el norte de las Llanuras centrales. El viernes, el sistema podría dejar entre 6 y 12 pulgadas de nieve en partes del norte de Michigan y Wisconsin.

Las autoridades alertan que las carreteras podrían tornarse resbaladizas y peligrosas, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

Cabe señalar que el mismo sistema avanzará hacia el noreste entre viernes y sábado, con una franja de 4 a 8 pulgadas de nieve prevista para el norte del estado de Nueva York y regiones de Nueva Inglaterra. Además, se anticipan acumulaciones de hielo de hasta un cuarto de pulgada en sectores del Atlántico medio y Nueva York, lo que podría provocar interrupciones eléctricas y complicaciones en la movilidad.

En el oeste, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias de tormenta invernal en varias zonas montañosas de Utah. En las Montañas del Sur, incluidas áreas como Alton y Brian Head, se esperan acumulaciones totales de entre 9 y 18 pulgadas de nieve hasta la mañana del viernes.

En el Parque Nacional Zion, las zonas de mayor elevación podrían recibir hasta 15 pulgadas, mientras que en áreas más bajas las cantidades serían menores.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y, en caso de desplazarse, portar suministros de emergencia.

Mientras que en Alaska, incluyendo el área metropolitana de Fairbanks y el municipio del norte de Denali, continúan vigentes advertencias por nevadas adicionales y posibles ventiscas. Se prevé que las condiciones dificulten considerablemente la conducción y reduzcan la visibilidad en carretera.

En el caso de California, las montañas del condado de San Bernardino y Riverside enfrentan acumulaciones importantes y ráfagas de viento que podrían superar las 70 millas por hora. En zonas elevadas, la nieve podría alcanzar hasta dos pies.

También se reportan advertencias en sectores montañosos del norte del condado de Ventura y el este de San Gabriel, donde las autoridades advierten que la combinación de nieve y viento podría provocar caída de árboles y cables eléctricos.

