Ordenan el cierre de 550 escuelas de conducción de camiones y autobuses en EEUU; esta es la razón detrás de la medida Se trata del más reciente esfuerzo del Departamento de Transporte por mejorar la seguridad en la industria del transporte de carga.

Más de 550 escuelas comerciales de manejo en Estados Unidos que capacitan a camioneros y conductores de autobús deberán cerrar después de que investigadores llegaron a la conclusión de que empleaban instructores no calificados y no evaluaban adecuadamente a los estudiantes, entre otros problemas de seguridad, anunció el Departamento de Transporte el miércoles.

Se trata del más reciente esfuerzo del Departamento de Transporte por mejorar la seguridad en la industria del transporte de carga. Y, a diferencia de sus acciones de finales del año pasado para retirar la certificación de hasta 7,500 escuelas —entre las que había muchas operaciones ya inactivas—, esta medida gira en torno a lo que consideró escuelas en funcionamiento con importantes deficiencias que fueron identificadas por inspectores en su visita a 1,426 instalaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que 448 escuelas no cumplieron con normas básicas de seguridad.

Si una escuela no utiliza los vehículos adecuados o si sus instructores no están cualificados, no tiene por qué capacitar a la próxima generación de camioneros o conductores de autobuses escolares Derek D. Barrs, administrador de la FMCSA

Más escuelas podrían cerrar

Los inspectores detectaron deficiencias como emplear instructores no calificados, no poner a prueba las habilidades de los estudiantes ni capacitarlos en el manejo de materiales peligrosos, además del uso de equipo equivocado para instruir a los conductores. 109 escuelas se retiraron del registro cuando se enteraron de que los inspectores tenían visitas planeadas.

Las infracciones comunes incluían:

Profesores no cualificados : Los instructores ni siquiera contaban con las licencias o permisos correctos (como para autobuses escolares) para los vehículos que enseñaban a sus alumnos a conducir.

: Los instructores ni siquiera contaban con las licencias o permisos correctos (como para autobuses escolares) para los vehículos que enseñaban a sus alumnos a conducir. Vehículos inadecuados : Las escuelas utilizaban vehículos que no coincidían con el tipo de capacitación que se ofrecía.

: Las escuelas utilizaban vehículos que no coincidían con el tipo de capacitación que se ofrecía. Evaluaciones incompletas: Los proveedores no evaluaron adecuadamente a los estudiantes sobre los requisitos básicos.

Los proveedores no evaluaron adecuadamente a los estudiantes sobre los requisitos básicos. Incumplimiento estatal: Las escuelas admitieron ante los investigadores que ni siquiera cumplían con los requisitos específicos de su propio estado.

Otras 97 escuelas están siendo investigadas actualmente por problemas de cumplimiento.

