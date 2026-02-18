Noticias Trump firma orden ejecutiva para impulsar la producción de glifosato, considerado cancerígeno, en EEUU La orden ejecutiva encarga al secretario de Agricultura de Estados Unidos que adopte medidas para facilitar la producción estadounidense de glifosato y fósforo, usado también en la industria militar.



Video Jardinero sobreviviente de cáncer sospecha que Roundup causó su enfermedad

El presidente Donald Trump emitió este miércoles 18 de febrero una orden ejecutiva destinada a apoyar la producción de glifosato en Estados Unidos, con el argumento de que el herbicida, posiblemente cancerígeno según la OMS, es esencial para la seguridad alimentaria del país.

La Casa Blanca afirmó que los herbicidas a base de glifosato se utilizan ampliamente en la agricultura estadounidense, pero solo hay un productor nacional, lo que hace necesaria la importación.

Aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no considera que el glifosato sea cancerígeno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo clasifica como "probablemente cancerígeno".

¿Qué es el glifosato?

El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados en todo el mundo. Es un compuesto químico diseñado para eliminar plantas no deseadas (maleza) que compiten con los cultivos por recursos como el agua, la luz y los nutrientes.

