¿Cuándo será el eclipse luna de sangre de este 2026 y dónde será visible?

El eclipse luna de sangre será visible en gran parte de Estados Unidos, aunque hay lugares donde se puede observar mejor, conócelos.

El primer eclipse lunar total de 2026 ocurrirá la madrugada del 3 de marzo, cuando la Luna adquiera un tono rojizo en un fenómeno popularmente conocido como luna de sangre.

De acuerdo con la NASA, el evento se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Durante la fase total, la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre hace que la superficie lunar se vea roja.

La agencia señaló que la fase de totalidad, el momento en que la Luna se tiñe completamente de rojo, tendrá una duración cercana a una hora, aunque todo el eclipse se extenderá por varias horas.

¿El eclipse será visible en Estados Unidos?

El eclipse podrá observarse en gran parte de Estados Unidos durante la madrugada, con mejores condiciones en la mitad occidental del país.

La zona oeste, incluidos California, Oregón, Washington, Nevada, Arizona, Hawái y Alaska, tendrá la vista más completa de la fase total, ya que el fenómeno ocurrirá con la Luna más alta en el cielo. En la costa este, el eclipse coincidirá con el amanecer, por lo que en varias ciudades solo se apreciará parcialmente.

Video “Luna de sangre”: así puedes ver el eclipse total de luna en California


Para quienes busquen las mejores condiciones de observación, especialistas recomiendan lugares de gran altitud y cielos oscuros. Entre los sitios destacados están los observatorios de Mauna Kea Observatories en Hawái, el Death Valley National Park en California y el Grand Canyon National Park en Arizona, además de otros parques nacionales alejados de la contaminación lumínica.

Estos puntos permiten apreciar con mayor claridad el cambio de color de la Luna durante la totalidad y seguir las distintas fases del eclipse.

¿Cómo observarlo?

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista sin protección especial. La NASA recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados para apreciar mejor los cambios de color y las distintas fases del evento.
