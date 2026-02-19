Departamento de Seguridad Nacional Así operaba red de chinos que usaba a exmilitares para casarse y obtener la Green Card Las autoridades estadounidenses compartieron cuál era el modus operandi de los chinos que usaban a exmilitares para obtener la residencia permanente; así operaban

Video Se endurece formulario para solicitar residencia permanente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reveló cómo operaba una red de chinos que usaba a exmilitares para obtener la residencia permanente, también conocida como la Green Card; en N+ Univision te informamos cuál era su modus operandi y qué pasó con ellos.

Los ciudadanos de China que buscaban a exmilitares son acusados por fraude matrimonial y soborno, ya que para poder casarse hacían tratos con dinero, luego de llegar a los acuerdos obtenían beneficios migratorios encaminados a conseguir la Tarjeta de Residente Permanente.

PUBLICIDAD

Así operaba la red de chinos que buscaba a exmilitares para conseguir la Green Card

Una serie de fotografías, ceremonias y promesas de amor que nunca existieron formaban parte de una estrategia planeada. Detrás de esas imágenes, autoridades federales detectaron un presunto esquema para evadir las leyes migratorias de Estados Unidos.

El caso, revelado por las autoridades estadounidenses, derivó en una acusación formal contra 11 personas señaladas por conspiración para cometer fraude matrimonial y soborno, en un proceso encabezado por la Fiscalía Federal en Florida.

De acuerdo con la acusación presentada el pasado10 de febrero de 2026 en Jacksonville, los implicados presuntamente reclutaban ciudadanos estadounidenses, preferentemente exintegrantes de las fuerzas armadas, para que contrajeran matrimonios simulados con ciudadanos chinos.

Video “Un nudo en la garganta”: Comunidad hispana reacciona a fin del TPS y al riesgo de miles de deportaciones

Lo anterior con el objetivo de facilitar la obtención ilegal de la residencia permanente legal. Las autoridades detallaron que los matrimonios ficticios se llevaron a cabo en Florida, Nueva York, Connecticut y Nevada.

Para aparentar que las uniones eran legítimas, los implicados tomaban fotografías juntos y r eunían documentación que pudiera ser presentada ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo que participó en la investigación.

Según la acusación, el plan incluía pagos escalonados para el cónyuge estadounidense de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Un primer pago en efectivo al contraer matrimonio.

Un segundo pago tras la obtención del estatus migratorio legal.

Un tercer pago después del divorcio.

Dos de los acusados enfrentan cargos adicionales por un matrimonio simulado que habría ocurrido en Jacksonville en agosto de 2024.

En procesos relacionados, cuatro exintegrantes de la Marina de Estados Unidos se declararon culpables por su participación en el mismo esquema. Las audiencias de sentencia permanecen pendientes.

La investigación señala que algunos de los matrimonios simulados involucraban a reservistas o exmiembros de las fuerzas armadas, lo que, según las autoridades, facilitaba la credibilidad de las solicitudes ante inmigración.

La acusación también describe un intento de soborno a un funcionario público. De acuerdo con la información oficial de las autoridades, en enero de 2025 una fuente confidencial alertó a las autoridades sobre un plan para obtener tarjetas de identificación del Departamento de Defensa de manera irregular.