‘Coyote’ cambió la ruta para cruzar ilegalmente a adolescente hondureña y la abandonó herida

El Departamento de Estado advirtió que pagar a coyotes o traficantes de personas constituye un delito bajo la ley de Estados Unidos; además, enviar a un menor a la frontera mediante estas redes representa un riesgo grave para su seguridad

El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) informó que un traficante de personas, -a quienes también se les llama “coyotes” o “polleros”- , cambió la ruta para cruzar ilegalmente a una adolescente hondureña y la abandonó herida durante el trayecto.

De acuerdo con el DOS, que difundió el caso en redes sociales el miércoles 18 de febrero de 2026, Mariela tenía 14 años cuando salió de Honduras, luego de que familiares lejanos convencieron a su madre de que un “guía de confianza”, -un coyote-, la trasladaría de forma segura hasta Texas para reunirse con ella. La familia creyó que el viaje sería en autobús y bajo supervisión constante.

Coyote cambia de ruta y abandona a menor hondureña

Al llegar al norte de México, el coyote modificó el recorrido en dos ocasiones. Finalmente, la adolescente fue instruida para cruzar de noche por un puente ferroviario con el objetivo de evitar a las patrullas fronterizas, y durante el cruce, una de las tablas cedió y Mariela cayó, quedando gravemente herida.

La menor fue rescatada con una pierna fracturada y una infección sin tratar. Mientras tanto, su madre continuaba convencida de que la adolescente viajaba segura, sin conocer los riesgos reales a los que la había expuesto el coyote.

Advertencia del Departamento de Estado de EEUU

El DOS advirtió que pagar a coyotes o traficantes de personas constituye un delito bajo la ley de Estados Unidos. Además, enviar a un menor a la frontera mediante estas redes representa un riesgo grave para su seguridad.

Entre las posibles consecuencias legales se encuentran detención prolongada del menor, deportación del patrocinador sin estatus legal, pérdida de futuras opciones de visa y la eventual deportación del menor al cumplir 18 años si permanece bajo custodia migratoria.

La dependencia reiteró que recurrir a coyotes para cruzar la frontera hacia Estados Unidos no solo expone a los menores a situaciones de peligro extremo, sino también a consecuencias legales que pueden afectar a toda la familia.

