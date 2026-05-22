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Pentágono libera segunda tanda de archivos sobre OVNIs: incluyen imágenes, audios, videos y reportes históricos

El Departamento de Guerra informó que ya trabaja, en coordinación con agencias colaboradoras, en una tercera entrega de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), cuya publicación será anunciada próximamente

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Por:N+ Univision
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Video El Pentágono desclasifica archivos de OVNIS. Estás son las primeras imágenes

El gobierno de Estados Unidos difundió este viernes una nueva serie de documentos desclasificados sobre fenómenos aéreos no identificados, en un movimiento que refuerza la estrategia oficial de apertura informativa en torno a estos reportes.

El Departamento de Guerra ( DOW, por sus siglas en inglés) publicó el 22 de mayo de 2026 la segunda entrega de archivos históricos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados ( FANI), también conocidos como Objetos Voladores No Identificados ( OVNI), como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE). El material está disponible en el portal oficial GUERRA.GOV/OVNI, donde continuará ampliándose de manera progresiva.

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Un caza F-16C derribando un presunto OVNI


Uno de los documentos más llamativos es éste: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribando un supuesto OVNI del cielo.

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Según el título y la descripción del video, este incidente ocurrió en febrero de 2023 sobre el lago Hurón. Se puede ver cómo el fenómeno aéreo no identificado aumenta de tamaño dentro del campo de visión de un F-16C, y segundos después es destruido.

La explicación que le dan los investigadores a este fenómeno es que " probablemente se trate de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Norte de los Estados Unidos en 2023".

Archivos inéditos y material multimedia

La nueva colección incluye imágenes, videos, audios y documentos escritos que no habían sido divulgados previamente.

Los archivos provienen de distintas dependencias del gobierno estadounidense, entre ellas agencias de seguridad e investigación como el Buró Federal de Investigaciones ( FBI) y organismos científicos como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA), lo que amplía el alcance del material disponible para consulta pública.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) evalúa que este video, cuyo título definido por el usuario que lo subió es "UAP esférico pulsando sobre el agua [INDICATIVO]", probablemente proviene de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en junio de 2024. <br>
La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) evalúa que este video, cuyo título definido por el usuario que lo subió es "UAP esférico pulsando sobre el agua [INDICATIVO]", probablemente proviene de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en junio de 2024.
Imagen Departamento de Guerra de Estados Unidos


Las autoridades indicaron que esta segunda entrega forma parte de un proceso estructurado de liberación de información histórica vinculada con reportes y análisis de fenómenos aéreos registrados durante décadas.

Nuevas publicaciones de archivos secretos en camino

De acuerdo con el Pentágono, desde el lanzamiento del sitio el pasado 8 de mayo de 2026, la plataforma ha superado los mil millones de visitas a nivel mundial. Esta cifra refleja el alto nivel de interés público en torno al tema y el seguimiento internacional que ha generado la iniciativa.

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) evalúa que este video, cuyo título definido por el usuario que lo subió es "[CALLSIGN] (Mission) HD_20220613", probablemente proviene de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba en el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en junio de 2022.
La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) evalúa que este video, cuyo título definido por el usuario que lo subió es "[CALLSIGN] (Mission) HD_20220613", probablemente proviene de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense que operaba en el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos en junio de 2022.
Imagen Departamento de Guerra de Estados Unidos


El Departamento de Guerra señaló que, en coordinación con sus agencias colaboradoras, ya se trabaja en una tercera entrega de documentos sobre FANI, cuya publicación será anunciada próximamente.

Con esta actualización, el portal oficial continúa consolidándose como el repositorio central de información desclasificada sobre estos fenómenos, en un proceso que prevé la incorporación constante de nuevos archivos históricos.

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