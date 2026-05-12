Noticias Defensa de Kilmar Ábrego asegura que gobierno bloquea salida del salvadoreño y evita fallo judicial El caso de Kilmar Ábrego García volvió a tensar el sistema migratorio estadounidense luego de que su defensa denunciara maniobras legales del gobierno para evitar una resolución sobre su posible deportación a Liberia en África Occidental

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En una historia marcada por decisiones judiciales, acusaciones cruzadas y rutas migratorias que cruzan continentes, el caso de Kilmar Ábrego García volvió a colocarse este martes 12 de mayo de 2026 en el centro del sistema migratorio estadounidense.

El ciudadano salvadoreño, que llegó a Estados Unidos tras huir de la violencia de las pandillas en su país, compareció ante la C orte del Distrito de Maryland, en Greenbelt, durante una audiencia clave en la que se reanudó el análisis de la solicitud del gobierno para deportarlo a Liberia, en África Occidental.

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Aunque la audiencia no derivó en una resolución inmediata, el proceso volvió a exhibir el choque entre las autoridades migratorias estadounidenses y la defensa del salvadoreño, que insiste en que el gobierno ha incumplido órdenes judiciales previas y ha obstaculizado alternativas legales ya planteadas en el caso.

Abogado de Kilmar Ábrego denuncia “maniobras legales” del gobierno

Durante la sesión, el tribunal revisó la petición del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), que buscaban concretar su expulsión a un tercer país tras los intentos fallidos de reubicarlo previamente en Uganda y Ghana. Liberia es, hasta ahora, la única nación que ha aceptado recibirlo mediante un acuerdo diplomático específico de la administración de Donald Trump.

Las autoridades sostuvieron que, debido a una orden judicial que impide su retorno a El Salvador por riesgo a su vida, la deportación a un tercer país era la única vía operativa. En su argumentación, ICE insistió en que Ábrego García representa un riesgo para la seguridad nacional, citando presuntos vínculos con estructuras criminales.

Al final de la audiencia de este martes, la defensa y los familiares de Kilmar realizaron una conferencia de prensa fuera de la Corte del Distrito de Maryland, en Greenbelt. Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Ábrego García, aseguró que el hecho de que no se autorizara su deportación inmediata representó “otra victoria” para su cliente y acusó al gobierno de haber realizado maniobras legales para evitar que la jueza resolviera de fondo la solicitud presentada por ICE.

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El abogado también afirmó que las autoridades estadounidenses han impedido que Ábrego García viaje a Costa Rica para aceptar un supuesto ofrecimiento de estatus de refugiado, pese a que, según dijo, esa alternativa ya había sido planteada anteriormente por el propio gobierno.

La defensa sostuvo además que el caso se ha convertido en un ejemplo de las contradicciones dentro del sistema migratorio estadounidense, al señalar que mientras el gobierno insiste en expulsarlo, también ha frenado opciones migratorias previamente ofrecidas al propio Ábrego García.

Acusaciones, defensa y un historial judicial complejo

El Departamento de Justicia ( DOJ) lo ha relacionado con la organización MS-13, además de señalarlo como presunto traficante de personas, acusándolo de haber realizado más de 100 viajes de contrabando y de estar vinculado indirectamente a la muerte de migrantes. Su equipo legal rechaza estas afirmaciones y sostiene que se trata de un trabajador con responsabilidades familiares.

El caso arrastra antecedentes desde 2025, cuando fue deportado a El Salvador por error pese a contar con protección judicial. Posteriormente, el propio gobierno estadounidense reconoció la falla y permitió su regreso a Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales derivados de un control de tráfico en Tennessee en 2022. En diciembre de ese mismo año, una jueza federal en Maryland ordenó su liberación de la custodia migratoria al considerar que no existían fundamentos legales suficientes para su detención.

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Hasta ahora, el proceso continúa abierto y sin una fecha definitiva para resolver el futuro migratorio de Kilmar Ábrego García, mientras su permanencia en territorio estadounidense sigue dependiendo de nuevas decisiones judiciales y negociaciones diplomáticas.