Gobierno de Estados Unidos

La administración Trump planea nombrar a David Venturella como jefe interino del ICE, según reportes

El posible relevo en la dirección del ICE se da en un contexto de reacomodos internos en la agencia migratoria

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) perfila el nombramiento de David Venturella como director interino de la agencia, de acuerdo con reportes atribuidos a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por diferentes medios de comunicación.

Venturella, un veterano funcionario de carrera en materia migratoria, ha trabajado en distintas administraciones republicanas y demócratas. Según los reportes, se reincorporó al ICE el año pasado tras haber trabajado en el sector privado, incluido su paso por la empresa penitenciaria GEO Group.

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El relevo se daría tras la salida del actual director interino, Todd Lyons, quien dejará la agencia a finales de mayo. De concretarse, Venturella asumiría la conducción de una institución que desde 2017 no cuenta con un titular confirmado por el Senado y ha operado bajo mandos interinos.

El ICE ha estado en el centro del debate público durante el último año debido a operativos migratorios de alto perfil y al aumento de presiones políticas para intensificar arrestos y deportaciones. También ha enfrentado cuestionamientos por el uso de centros de detención administrados por empresas privadas.

De acuerdo con los reportes, el nombramiento se enmarca en la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional de reducir la exposición mediática de sus operaciones.

La posible designación de Venturella ocurre en medio de un mayor escrutinio sobre el ICE y su papel dentro del sistema migratorio estadounidense.

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