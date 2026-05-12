Noticias Terry Cole, director de la DEA, asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados” En una audiencia en el Congreso de EUA, Terry Cole, director de la DEA, también reconoció la cooperación con México en materia de seguridad

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El director Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se refirió a la detención de Genaro García Luna. Además, mencionó que, tras trabajar en Colombia, Afganistán y en México, no tenía dudas sobre la colusión en México del narcotráfico y gobernantes:

“Tras una carrera como agente especial, y tras haber tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, Afganistán y en México, no me cabe duda de que los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”.

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Además de elogiar la actual política de Donald Trump contra el crimen organizado, Terry Cole señaló a los gobernantes coludidos con el narcotráfico como corresponsables de las drogas que cruzan la frontera:

“Y ellos son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de un número récord de estadounidenses, al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que pase la frontera y llegue a nuestro país. Y, senador, puedo asegurarle que esto es solo el principio de lo que está por venir en México”.



Durante una audiencia en el Senado estadounidense, el director de la DEA, Terry Cole, fue cuestionado sobre el caso por el senador republicano John Kennedy.

En su respuesta, Cole afirmó que “no cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”.

El funcionario sostuvo además que quienes apoyan a los cárteles “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”. Cole añadió que el contexto actual responde a una postura del gobierno estadounidense de priorizar sus intereses internos.

“Tenemos un presidente que apoya plenamente a Estados Unidos, que pone a los estadounidenses primero”, señaló.

En su audiencia, Cole también reconoció el trabajo de México en seguridad y aseguró que continuaran trabajando.