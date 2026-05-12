estados unidos El director de la FDA, nombrado por Trump, dejará su cargo tras enfurecer a los directores ejecutivos de las farmacéuticas, a los grupos de presión de la industria del vapeo y a los grupos antiaborto Makary, cirujano e investigador en el campo de la salud, llamó la atención de los estrategas republicanos por ser un crítico abierto de las medidas sanitarias contra la COVID-19 durante la pandemia

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El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Dr. Marty Makary, renunciará tras una gestión turbulenta que generó meses de quejas por parte de ejecutivos de la industria de la salud, activistas antiaborto y otros aliados del presidente Donald Trump.

Según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar antes del anuncio previsto para el martes y que insistió en permanecer en el anonimato, el presidente dimitirá tras poco más de un año al frente de la poderosa agencia reguladora de la salud.

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Makary, cirujano e investigador en el campo de la salud, llamó la atención de los estrategas republicanos por ser un crítico abierto de las medidas sanitarias contra la COVID-19 durante la pandemia, cuando aparecía con frecuencia en Fox News.