El director de la FDA, nombrado por Trump, dejará su cargo tras enfurecer a los directores ejecutivos de las farmacéuticas, a los grupos de presión de la industria del vapeo y a los grupos antiaborto
Makary, cirujano e investigador en el campo de la salud, llamó la atención de los estrategas republicanos por ser un crítico abierto de las medidas sanitarias contra la COVID-19 durante la pandemia
El director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Dr. Marty Makary, renunciará tras una gestión turbulenta que generó meses de quejas por parte de ejecutivos de la industria de la salud, activistas antiaborto y otros aliados del presidente Donald Trump.
Según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar antes del anuncio previsto para el martes y que insistió en permanecer en el anonimato, el presidente dimitirá tras poco más de un año al frente de la poderosa agencia reguladora de la salud.
Makary, cirujano e investigador en el campo de la salud, llamó la atención de los estrategas republicanos por ser un crítico abierto de las medidas sanitarias contra la COVID-19 durante la pandemia, cuando aparecía con frecuencia en Fox News.
Pero tuvo dificultades para gestionar la burocracia de la FDA y no logró ganarse la confianza de su personal tras despidos masivos, cambios en la dirección y una serie de controversias en las que los principios científicos de la agencia parecieron verse supeditados a intereses políticos, incluidos los del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.