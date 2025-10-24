Gobierno de Trump quiere deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia a finales de octubre

Video Las primeras imágenes del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García tras ser liberado de la cárcel

El Departamento de Justicia (DoJ) informó este viernes a la corte del Distrito de Maryland que ahora busca deportar al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, y que esperan ejecutar la medida el 31 de octubre.

Según el documento presentado a la corte, el DoJ consideró que Liberia "no figura en la lista de más de veinte países" en los que Ábrego García "teme ser perseguido o torturado si fuera deportado".

El gobierno justifica el destino indicando que "Liberia es una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el continente africano". También alegan que el país "está comprometido con el trato humano de los refugiados", y que se habla inglés.

El DOJ asegura que "ha recibido garantías diplomáticas sobre el trato que recibirán las personas de terceros países trasladadas a Liberia desde los Estados Unidos, y están realizando los últimos trámites necesarios para la expulsión" de Ábrego García.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval Moshenberg, condenó en un comunicado que su cliente no tiene conexiones con Liberia.

"Luego de fallar en sus intentos con Uganda, Esuatini y Ghana, ICE ahora busca deportar a nuestro cliente, Kilmar Abrego García, a Liberia, un país con el que no tiene conexión, a miles de millas de su familia y de su casa en Maryland".

Reclamó que Costa Rica está "lista para aceptarlo como refugiado" y que sería una opción "viable y legal".

"Estas acciones son punitivas, crueles e inconstitucionales", señala el abogado.

La batalla judicial de Ábrego García contra su deportación desde EEUU se ha prolongado durante meses.

Después de que el gobierno de Trump lo deportó a El Salvador por "un error administrativo", reconoció uno de sus funcionarios, fue regresado a Estados Unidos, pero bajo cargos criminales ante una corte federal de Tennessee, de los que se declaró inocente y que ha pedido sean desestimados. Asegura que los cargos por tráfico de personas son parte de una represalia y "vengativos".

Ábrego García está casado con una estadounidense y había vivido por años en Maryland, donde además está su hijo.

En 2019, un juez de inmigración le otorgó una protección contra la deportación a su país, luego de que demostrara que él y su familia habían sido víctimas de la violencia de pandilleros. En una petición separada, el salvadoreño había aplicado por asilo en Estados Unidos.