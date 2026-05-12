Noticias Trump presume éxito económico pese a la inflación más grande en casi tres años “Si revisamos números justo antes de la guerra, la inflación se situó en el 1.7% durante los últimos tres meses”, dijo el mandatario republicano



Video EEUU registra inflación de 3.8%; poder adquisitivo a la baja y canasta básica a la alza | Análisis

Este martes 12 de mayo, el presidente Donald Trump presumió su éxito económico y dijo que sus políticas están funcionando de “maravilla”, a pesar de que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó en un informe que se ha registrado la inflación más grande en casi 3 años.

“Si revisamos números justo antes de la guerra, la inflación se situó en el 1.7% durante los últimos tres meses”, dijo el mandatario republicano.

PUBLICIDAD

La inflación más alta en casi tres años





De acuerdo con el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicado este martes, reveló que en términos anuales, la inflación se mantiene en 3.8%.

En el caso de la comida, aumentaron un 0,5% en abril y en el hogar subió un 0,7%. En donde los alimentos básicos, tal es el caso de la carne y los huevos, subieron un 1,3%.

El índice de energía subió 3.8 en abril, siendo un incremento de más del 40% del mes. La gasolina creció un 5,4 %, la electricidad 2,1 %, el fueloil 5,8 % y el gas natural bajó 0,1 %.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | lunes 11 de mayo de 2026

La guerra ha costado cerca de 29 mil millones de dólares

Este martes 12 de mayo, el Pentágono cifró en 29 mil millones de dólares el costo de la guerra de Irán, lo que es un aumento de 4 mil millones comparado con el de hace una semana.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst, declaró que la estimación aumentó desde los 25 mil millones de dólares que proporcionó a los legisladores hace casi dos semanas, "debido a las reparaciones y sustituciones actualizadas de equipos".

Video El presidente Donald Trump viaja hoy 12 de mayo a China para conversar con su homólogo Xi-Jinping

¿Qué más dijo Trump?

Asimismo, el republicano sostuvo que cualquiera que estuviera de acuerdo con que los iraníes tuvieran un arma nuclear eran personas estúpidas.