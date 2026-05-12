Accidentes Aéreos Caso del avión de Frontier en Denver da giro: intruso buscaba quitarse la vida, revelan autoridades Cámaras detectaron movimiento en la zona restringida, pero personal de seguridad creyó que se trataba de fauna silvestre

Video Acabamos de Golpear a Alguien

Los trabajadores del aeropuerto de Denver no se percataron inicialmente de una brecha de seguridad cometida por un hombre que escaló una valla perimetral de 2,4 metros y cruzó una pista donde fue atropellado y murió en una colisión incendiaria con un avión que transportaba a 231 personas, informaron las autoridades el martes.

El accidente mortal en la pista subraya el desafío que supone desde hace tiempo mantener a los intrusos fuera de los principales aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Denver se extiende a lo largo de 53 millas cuadradas, el doble del tamaño de Manhattan, en una pradera abierta al noreste del centro de la ciudad.

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El intruso de 41 años activó la alarma al entrar al aeropuerto en una zona remota a unos 3 kilómetros de la terminal la noche del viernes. Sin embargo, el personal de seguridad atribuyó erróneamente la alarma a una manada de ciervos que se encontraba cerca.

Las autoridades indicaron que el hombre se suicidó. Sin embargo, no se encontró ninguna nota de la víctima. La causa de la muerte se determinó tras la investigación en el lugar de los hechos, la revisión de los registros y la autopsia, declaró Sterling McLaren, médico forense jefe de la ciudad y el condado de Denver.

La colisión del avión de Frontier Airlines durante su despegue con destino a Los Ángeles provocó un incendio en uno de los motores que obligó a los pasajeros a evacuar por los toboganes de emergencia. Doce personas sufrieron heridas leves y cinco fueron trasladadas a hospitales. Cuatro ya han sido dadas de alta, según informó el director ejecutivo del aeropuerto, Phillip Washington.

Un vídeo en blanco y negro difundido por el aeropuerto muestra, a lo lejos, a una figura caminando hacia la pista con los brazos balanceándose. La persona cruza la pista en un ligero ángulo y, segundos después, se ve el avión pasar a toda velocidad. El avión la golpea con su motor derecho, que se incendia.

Funcionarios federales notificaron al aeropuertoUnos minutos antes de que el hombre saltara la valla, se activó un radar terrestre en la zona, lo que provocó una alarma. Un empleado del aeropuerto revisó una cámara de vigilancia y vio una manada de ciervos en la misma zona, pero inicialmente no vio al intruso, dijo Washington.

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"La cámara alternaba la imagen entre la fauna silvestre y la persona. Hay algunas zanjas en la zona, por lo que la persona también quedó fuera del encuadre durante un rato", dijo Washington.

Según indicó, las autoridades federales notificaron al aeropuerto sobre el intruso. Debido a la lejanía del lugar y al poco tiempo transcurrido entre que el hombre escaló la valla y cruzó la pista, Washington afirmó que el personal del aeropuerto no pudo intervenir.

El hombre recorrió unos 650 pies desde la valla hasta la pista antes de ser atropellado y muerto por el avión de Frontier Airlines que viajaba a 150 millas por hora durante el despegue.

El motor del avión fue la causa de la muerte del hombre, declaró McLaren. Lo describió como “un acto deliberado con un desenlace fatal previsible”.

El jefe de policía de Denver, Ron Thomas, dijo que los investigadores se estaban poniendo en contacto con la familia del hombre y con quienes lo conocían para obtener más información sobre sus motivaciones.

Según Jeff Price, experto en seguridad que fue subdirector de seguridad del aeropuerto de Denver en la década de 1990, la entrada de intrusos en los perímetros de los aeropuertos es un problema habitual, con quizás docenas de casos al año en todo el país. El aeropuerto está rodeado por unos 58 kilómetros de valla perimetral, que, según los responsables del aeropuerto, se inspecciona continuamente.

La gran mayoría de quienes entran sin permiso al aeropuerto están ebrios o simplemente "bromeando para ver si pueden hacerlo", dijo Price, y agregó que normalmente no representan una amenaza real. Denver también recibe a algún individuo aislado que salta la valla para intentar demostrar una antigua teoría conspirativa sobre una supuesta base de ovnis en el aeropuerto, comentó.

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La Administración de Seguridad del Transporte supervisa los programas de seguridad aeroportuaria, incluidos los requisitos de seguridad perimetral.

“En realidad no es tan difícil saltar la valla perimetral de un aeropuerto”, dijo Price. “Cumplen con los estándares de la TSA, pero esos estándares no son tan estrictos”.

Según explicó, las vallas suelen tener entre 1,8 y 2,4 metros de altura y están rematadas con alambre de púas. Deben ser aprobadas por inspectores federales, pero no existen normas específicas para su construcción. Los principales aeropuertos, como el de Denver, también suelen contar con sistemas de detección de intrusiones que incluyen cámaras y sensores de movimiento. Algunos sistemas detectan el impacto sísmico de las personas al caer al suelo, añadió Price.

La evacuación está bajo escrutinio.La persona falleció en la pista norte-sur más oriental del aeropuerto, a al menos 1,25 millas de cualquier edificio del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Denver está rodeado de campos vacíos y tierras de cultivo en la mayoría de las direcciones. En el video se aprecian árboles y estructuras a lo lejos, lo que indica que la persona se dirigía hacia el aeropuerto cuando cruzó la pista.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) supervisa regulatoriamente los programas de seguridad aeroportuaria, incluidos los requisitos de seguridad perimetral.

Por otra parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó el domingo que está recabando información sobre la evacuación.

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Un portavoz de la agencia indicó que se iniciaría una investigación si se determina que las lesiones cumplen con la definición de "graves" de la agencia. Esto puede incluir a una persona que requiera hospitalización durante más de 48 horas, que sufra una fractura o quemaduras de segundo o tercer grado que afecten a más del 5% de su cuerpo.