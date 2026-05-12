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México rechaza versión de CNN sobre explosión de un auto en el Estado de México con participación de la CIA

El secretario de seguridad ciudadana de México rechazó la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en el Estado de México, en la que se señala la participación de la CIA en operaciones contra cárteles

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles.

"El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", escribió García Harfuch vía X.

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Más tarde, la vocería de la CIA se refirió a la investigación de la CNN como "una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses".

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la cooperación entre México y Estados Unidos existe, pero que se realiza "bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

Bajo estos principios, añadió el funcionario federal, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales.

"En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad", abundó.

¿Cuál fue la versión difundida por CNN?

Este martes, CNN difundió una investigación especial en la que señaló que la CIA había intensificado su "guerra secreta" contra los cárteles con operaciones letales dentro del territorio nacional.

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La investigación periodística refiere que una explosión ocurrida el pasado 28 de marzo en la que se hizo estallar un coche en el que viajaba un presunto miembro de un cártel en la carretera México-Pachuca.

La CNN identificó como el tripulante de dicho vehículo a Francisco Beltrán, alias "El Payín", presunto integrante del cártel de Sinaloa. Dicha operación, prosigue la investigación, "formaba parte de una campaña ampliada de la CIA en México".

Fiscalía Edomex secunda al gobierno federal

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó las afirmaciones de la cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.

"La Fiscalía del Edoméx mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso", añadió vía X.

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