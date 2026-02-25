Noticias Esta es la historia de Farah: ICE deportó a mujer lesbiana a un país donde la homosexualidad es ilegal Conoce la historia de Farah y toda su travesía al salir de Marruecos por el sueño americano

Video Madre con DACA deportada tras cita de Green Card en Sacramento; familia busca acciones legales

Farah, tras salir de Marruecos porque su familia la quería matar, comparte que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) la pensaba llevar a Camerún, país donde la homosexualidad es ilegal.

La joven gay de 21 años de edad dio a conocer su travesía en donde buscaba lograr el sueño americano, pero las autoridades migratorias la deportaron.

PUBLICIDAD

¿Por qué se fue de su país de origen?

Farah contó a la Agencia de Noticias AP que, antes de que se marchara de Marruecos, (país donde también es ilegal ser homosexual), tanto su familia como los parientes de su pareja la golpearon al descubrir que tenía una relación con una persona de su mismo sexo, lo que destapó su preferencia sexual.

Después del incidente violento que vivió, a Farah la corrieron de su casa, por lo que decidió irse con su pareja a otra ciudad.

Por medio de una amiga vio la oportunidad de obtener visas para Brasil, para que de ahí pudieran llegar a Estados Unidos; sin embargo, el viaje fue sumamente arduo, ya que recorrió a pie 6 países antes de llegar a la frontera.

“Te ponen en situaciones realmente horribles; cuando llegamos a la frontera estadounidense sentimos que valió la pena”, expresó.

La marroquí, aunque pensó que sus problemas se habían solucionado, la realidad es que estuvo detenida casi un año en Arizona y después en Luisiana en los primeros meses del 2025.

Video Trump proclama "Family Day" para honrar a víctimas de indocumentados previo al SOTU 2026: Análisis

Teníamos mucho frío y la atención médica era deficiente. Farah



A pesar de que le denegaron el asilo ya en agosto, un juez le dio una orden de protección, el cual dictaminó que no podía ser deportada a Marruecos.

Lamentablemente, su pareja no tuvo la misma suerte, porque le denegaron el asilo y la orden de protección, por lo cual fue deportada a Marruecos.

A tres días de su audiencia para liberarla, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) la arrestó y la subió a un avión con destino a Camerún.

PUBLICIDAD

Pero antes de llevarla, los agentes de ICE le preguntaron si quería quedarse en Camerún, a lo que respondió que no podía arriesgar su vida en un lugar donde “correría peligro”. Por lo que decidieron regresarla a su país de origen, aunque también está en juego su vida, tanto por su familia, que la querían matar, como porque igual en Marruecos es ilegal la homosexualidad.

Farah terminó regresando a su lugar de nacimiento, y compartió que es difícil “vivir con el miedo” de que su familia la vuelva a rastrear, pero no le queda de otra, ya que tiene que trabajar.

Naciones africanas reciben millones

Hay al menos siete países africanos, como Camerún, que reciben ciudadanos de terceros países deportados, esto es un acuerdo de Estados Unidos.

Algunos de los países son Sudán del Sur, Ruanda, Uganda, Eswatini, Ghana y Guinea Ecuatorial.

Cabe mencionar que el gobierno de Donald Trump ha gestado 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países los cuales no son los suyos.