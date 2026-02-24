Nuevo mensaje de Savannah Guthrie para encontrar a su madre, Nancy: Recompensa es de $1 millón
Savannah Guthrie publicó un nuevo mensaje este martes 24 de febrero 2026 y anunció una nueva cifra de recompensa para ayudar a encontrar a su madre, Nancy
Este martes 24 de febrero de 2026, la conductora Savannah Guthrie publicó un nuevo mensaje y dio a conocer que la recompensa a quien ayude a encontrar a su madre, Nancy Guthrie, es de hasta 1 millón de dólares.
A través de su cuenta de Instagram, Guthrie mencionó que a quien sepa cómo encontrar a su madre y traerla a casa podrá llamar a 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
Cabe mencionar que la llamada podría ser en completo anonimato.
Alguien sabe cómo encontrar a nuestra madre y traerla a casa.Savannah Guthrie
