Empresas Sancionan a empresas por muerte de seis trabajadores en granja lechera de Colorado La fuga de estiércol liberó gas altamente tóxico en un espacio cerrado y desató una de las peores tragedias laborales agrícolas recientes.

Los reguladores federales de seguridad en el lugar de trabajo penalizaron el martes a tres empresas por no proteger a seis trabajadores lecheros de Colorado que murieron por exposición a gas de sulfuro de hidrógeno altamente tóxico después de que una t ubería de estiércol se desconectó en un espacio cerrado.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EEU anunció multas propuestas por un total de $246,609 contra el propietario de una lechería y dos contratistas que trabajaban en un sistema de gestión de estiércol. La muerte de cinco hombres y un adolescente el 20 de agosto de 2025 conmocionó a las comunidades rurales de Keenesburg y sus alrededores, a 55 kilómetros al noreste de Denver.

El propietario de la lechería Prospect Ranch LLC, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, enfrenta la multa más grande de $132,406 por violaciones graves, incluidas fallas en la capacitación, planificación y protección de los trabajadores de "riesgos atmosféricos".

Los reguladores también anunciaron multas propuestas contra Fiske Inc., con sede en Colorado, y otro contratista contratado para trabajar en el sistema que liberó agua de estiércol y gas de sulfuro de hidrógeno que provocó las muertes, dijo el gobierno el martes en un comunicado de prensa.

High Plains Robotics, la empresa de Fiske Inc., se dedica al mantenimiento de equipos para la industria láctea y empleó a cuatro de los fallecidos. Fiske enfrenta multas por $99,306 por no proteger a sus empleados ni brindarles capacitación sobre la detección de sulfuro de hidrógeno.

“Un empleado de Fiske y otro de Prospect Ranch intentaron detener el flujo, pero el gas los atrapó”, declaró la OSHA. “Posteriormente, otros tres empleados de Fiske y uno de Prospect Ranch ingresaron a la sala de bombas, lo que provocó la muerte de seis trabajadores”.

La oficina forense del condado de Weld determinó a partir de autopsias y pruebas toxicológicas que las personas que murieron estuvieron expuestas al gas de sulfuro de hidrógeno, pero proporcionó pocas indicaciones de las circunstancias de las muertes, describiendo solo un accidente industrial en un espacio confinado en una granja lechera.

La contratista HD Builders fue citada por no contar con un programa escrito de comunicación de riesgos ni brindar capacitación sobre la detección de sulfuro de hidrógeno, con una multa propuesta de $14,897. Los empleados de la empresa estaban presentes, pero resultaron ilesos tras la desconexión de la tubería.

Las empresas tienen 15 días para cumplir con las sanciones propuestas, solicitar una conferencia informal con los reguladores de seguridad o impugnar las conclusiones ante una comisión de revisión de seguridad ocupacional.

Fiske Inc. y el propietario de la compañía, Kevin Fiske, dijeron en una declaración el martes que “estamos apesadumbrados al revisar las citaciones de OSHA”.

“Hasta la fecha, hemos cooperado con la investigación”, declaró Fiske. “Si bien no estamos de acuerdo con las conclusiones y estamos analizando nuestras opciones para determinar los próximos pasos, nos centramos en hacer todo lo posible para garantizar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir”.

Un representante de HD Builders dijo el martes que la compañía no tenía comentarios.

Los peligros de los espacios confinados en granjas y lecherías son una causa conocida y persistente de muerte en la agricultura en todo Estados Unidos, a menudo por exposición a gases nocivos inodoros e incoloros, o debido a asfixia en espacios cerrados donde se ha agotado el oxígeno.

Los socorristas de un distrito rural de bomberos en el condado de Weld fueron enviados alrededor de las 6 p. m. del 20 de agosto a Prospect Ranch y tomaron sus propias precauciones de seguridad al ingresar a un espacio confinado.

Eran latinos los que murieron en la granja

Todos los que murieron en Colorado eran latinos, de entre 17 y 50 años. Cuatro de ellos, incluido el estudiante adolescente de secundaria, eran de la misma familia extensa y trabajaban para High Plains Robotics de Fiske Inc.

Alejandro Espinoza Cruz, de Nunn, fue encontrado muerto junto con su hijo de 17 años, Oscar Espinoza Leos, y un segundo hijo, Carlos Espinoza Prado, de 29 años.

Los Espinoza están relacionados por matrimonio con un hombre de 36 años de Greeley que murió: Jorge Sánchez Peña, según la oficina forense del condado de Weld.

Los otros dos hombres, Ricardo Gómez Galván, de 40 años, y Noe Montañez Casañas, de 32, vivían en Keenesburg.

Los restos de Montañez Casañas, un veterinario que trabajaba con una visa estadounidense, fueron repatriados al estado de Hidalgo, en el centro de México, según el consulado mexicano en Denver.

