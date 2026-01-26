Noticias Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti Mamdani dijo el sábado, luego de lo ocurrido en Minneapolis, que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas "aterroriza las ciudades" del país.

Video Mensaje de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ante llegada de tormenta invernal

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) luego de que este fin de semana muriera el ciudadano estadounidense Alex Pretti en un tiroteo mortal de agentes federales en Minneapolis.

Vía la red social X, Mamdani dijo el sábado, luego de lo ocurrido en Minneapolis, que "mientras decenas de miles de personas en todo Estados Unidos protestan contra la violencia que ICE siembra con impunidad, agentes federales dispararon y mataron a otra persona".

El ICE aterroriza nuestras ciudades. Nos pone a todos en peligro. ¡Abolir el ICE! El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

As tens of thousands across America protest the violence that ICE sows with impunity, federal agents shot and killed another person in Minneapolis today.⁰⁰ICE terrorizes our cities. ICE puts us all in danger. Abolish ICE. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 24, 2026

Trump suaviza tono sobre represión migratorio en Minnesota

PUBLICIDAD

Ante el rechazo de diferentes actores políticos y de gran parte de los estadounidenses, este lunes el presidente Donal d Trump suavizó su tono sobre la represión migratoria en Minnesota, elogiando conversaciones productivas con el gobernador y el alcalde de Minneapolis mientras enviaba al zar fronterizo a hacerse cargo de gran parte de las medidas de seguridad.

Se prevé que algunos agentes federales se vayan del estado el martes. Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que habló por teléfono con Trump, quien elogió la conversación y declaró que "se están logrando muchos avances".

Frey mencionó que le pidió a Trump en una llamada telefónica que pusiera fin al incremento en la presencia de agentes migratorios, y que el mandatario estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede seguir así.

Bovino abandonará Minneapolis

El alcalde indicó que algunos agentes se irían pronto, y que seguiría presionando para que otros involucrados en la Operación Metro Surge se retiraran.