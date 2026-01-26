Noticias

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti

Mamdani dijo el sábado, luego de lo ocurrido en Minneapolis, que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas "aterroriza las ciudades" del país.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mensaje de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ante llegada de tormenta invernal

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) luego de que este fin de semana muriera el ciudadano estadounidense Alex Pretti en un tiroteo mortal de agentes federales en Minneapolis.

Vía la red social X, Mamdani dijo el sábado, luego de lo ocurrido en Minneapolis, que "mientras decenas de miles de personas en todo Estados Unidos protestan contra la violencia que ICE siembra con impunidad, agentes federales dispararon y mataron a otra persona".

El ICE aterroriza nuestras ciudades. Nos pone a todos en peligro. ¡Abolir el ICE!
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Más sobre Noticias

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
2 mins

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero

Estados Unidos
Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso
2 mins

Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso

Estados Unidos
DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza
1 mins

DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza

Estados Unidos
Budweiser lanza "American Icons", su comercial para el Super Bowl LX; ¿cuál es su significado?
2 mins

Budweiser lanza "American Icons", su comercial para el Super Bowl LX; ¿cuál es su significado?

Estados Unidos
Despliegue de ICE en Minnesota: Jueza no emite fallo sobre legalidad de operativos de los agentes migratorios
2 mins

Despliegue de ICE en Minnesota: Jueza no emite fallo sobre legalidad de operativos de los agentes migratorios

Estados Unidos
USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente
4 mins

USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente

Estados Unidos
Ryan Wedding, exatleta olímpico, se declara no culpable por narcotráfico y asesinato en California
2 mins

Ryan Wedding, exatleta olímpico, se declara no culpable por narcotráfico y asesinato en California

Estados Unidos
Casa Blanca responde a pregunta de N+ Univision sobre protestas y operativos en Minnesota
2 mins

Casa Blanca responde a pregunta de N+ Univision sobre protestas y operativos en Minnesota

Estados Unidos
Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales
2 mins

Caso Alex Pretti: Portavoz del DHS confirma que agentes del ICE portaban cámaras corporales

Estados Unidos
Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?
1 mins

Trump habla con Tim Walz sobre llegada de ‘zar de la frontera’: ¿Qué acordaron en llamada sobre Tom Homan en Minnesota?

Estados Unidos

Trump suaviza tono sobre represión migratorio en Minnesota

PUBLICIDAD

Ante el rechazo de diferentes actores políticos y de gran parte de los estadounidenses, este lunes el presidente Donal d Trump suavizó su tono sobre la represión migratoria en Minnesota, elogiando conversaciones productivas con el gobernador y el alcalde de Minneapolis mientras enviaba al zar fronterizo a hacerse cargo de gran parte de las medidas de seguridad.

Se prevé que algunos agentes federales se vayan del estado el martes. Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que habló por teléfono con Trump, quien elogió la conversación y declaró que "se están logrando muchos avances".

Frey mencionó que le pidió a Trump en una llamada telefónica que pusiera fin al incremento en la presencia de agentes migratorios, y que el mandatario estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede seguir así.

Bovino abandonará Minneapolis

El alcalde indicó que algunos agentes se irían pronto, y que seguiría presionando para que otros involucrados en la Operación Metro Surge se retiraran.

Entre los que se prevé que se vayan está Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, según le dijo a The Associated Press una persona al tanto del asunto y que habló con condición de guardar el anonimato, ya que no está autorizada para declarar públicamente sobre los detalles de la operación.

Relacionados:
NoticiasIce

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX