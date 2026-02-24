Ice

Agentes federales se reservan identidad durante operativos: ¿Deben mostrar identificación?

Una Corte federal determinó qué pasa con la identificación de agentes federales; te indicamos si la deben tener en una intervención de autoridades migratorias

Por:N+ Univision
Video Trump proclama "Family Day" para honrar a víctimas de indocumentados previo al SOTU 2026: Análisis

En medio de los operativos de agentes federales, han surgido muchos cuestionamientos, por ello, en N+ Univision te compartimos si deben portar credencial visible durante operativos y qué establece la ley en California.

Una Corte federal determinó temporalmente que agentes federales en California no están obligados a mostrar de forma visible su identificación durante operativos.

La decisión suspende momentáneamente la aplicación de una ley estatal que exigía portar placas o credenciales a la vista y por esa razón surgen los cuestionamientos sobre cuáles son las obligaciones legales de los oficiales en este tipo de intervenciones.

La medida frena, por ahora, una norma firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre, que establecía que agentes federales y otras corporaciones debían exhibir identificación visible durante sus actuaciones. El caso será revisado en una audiencia prevista para el 3 de marzo, cuando se definirá si la ley puede entrar en vigor.

¿Deben los agentes federales mostrar identificación?

Las agencias federales cuentan con credenciales oficiales que los identifican como funcionarios del gobierno. No obstante, la normativa sobre si deben exhibirlas públicamente durante un operativo depende del marco legal aplicable y de resoluciones judiciales vigentes.

Con la reciente decisión, los agentes federales en California pueden mantener su identificación fuera de la vista mientras se resuelve el litigio en curso.

Video Operativos de ICE en Decatur dejan varias personas detenidas: esto es lo que se sabe

