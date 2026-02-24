Noticias Apuñalamiento cerca de Tacoma, en Washington, deja cinco personas muertas, incluyendo a un sospechoso La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce informó que los agentes respondieron inicialmente a reportes de que un hombre de 32 años estaba violando una "orden de no contacto".



Un sospechoso y otras cuatro personas más murieron este martes 24 de febrero mientras un agente del sheriff se dirigía en camino a atender un reporte de un hombre que estaba apuñalando a personas afuera de una casa cerca de Tacoma, Washington.

Durante el trayecto, recibieron reportes adicionales de que el hombre estaba apuñalando a personas.

Según reportes de medios locales, el sospechoso y otras tres personas habrían perdido la vida en el lugar del incidente, mientras que otra falleció cuando era trasladada a un hospital cercano.

