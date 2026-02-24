Clima Clima para mañana miércoles en EEUU: aquí hay alerta por tormenta invernal y fuertes vientos El NWS vigila tormentas de nieve en EEUU; te indicamos dónde se pronostican estos fenómenos climáticos

Video Noreste de EEUU enfrenta devastadora tormenta invernal y emergencia en varios estados

Una tormenta invernal tiene en alerta a varias regiones de Estados Unidos y podría seguir afectando las condiciones de viaje y las actividades al aire libre. En N+ Univision te decimos cómo será el clima para mañana y qué estados enfrentarán las nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene múltiples advertencias activas desde las Montañas Rocosas hasta Alaska, mientras en el noreste se reportan cifras históricas de nieve.

Cabe señalar que el Centro de Predicción Meteorológica del NWS informó que el sistema invernal que afectó al noreste está llegando a su fin, pero dejó acumulaciones extraordinarias.

En el Aeropuerto Internacional TF Green, en Warwick, Rhode Island, se registraron 38 pulgadas de nieve hasta la madrugada del martes. De confirmarse oficialmente, esta cifra podría establecer un nuevo récord estatal.

Las autoridades meteorológicas continúan evaluando los reportes finales de la tormenta mientras se realizan labores de limpieza y reapertura de carreteras en varios estados de la región.

¿Cómo será el clima mañana en Estados Unidos?

En el oeste del país, el Servicio Meteorológico Nacional de Denver emitió advertencias de tormenta invernal para este miércoles para zonas montañosas por encima de los 9,000 pies, incluyendo sectores cercanos al Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

Los pronósticos anticipan acumulaciones de entre 7 y 13 pulgadas de nieve, con áreas que podrían superar esas cifras. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 105 km/h, lo que reduciría la visibilidad a niveles mínimos y dificultaría considerablemente los desplazamientos, especialmente durante la noche del martes y la mañana del miércoles.

Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios y portar suministros de emergencia en caso de quedar varados en carretera.

El Servicio Meteorológico Nacional de Billings mantiene advertencias para zonas montañosas de Montana, incluidas las Montañas Absaroka-Beartooth, donde podrían acumularse entre uno y dos pies de nieve, acompañados de ráfagas intensas de 70 mph.

En Wyoming, el Servicio Meteorológico Nacional de Riverton alertó sobre nevadas fuertes en áreas como el Parque Nacional de Yellowstone y las montañas Teton. En algunos sectores, las tasas de caída de nieve podrían alcanzar hasta dos pulgadas por hora, incrementando el riesgo de cierres viales y condiciones extremadamente peligrosas.

Los expertos también advirtieron que el peligro de avalanchas podría aumentar en elevaciones altas debido a la combinación de acumulación rápida y fuertes vientos.

En Alaska, el Servicio Meteorológico Nacional de Fairbanks mantiene vigentes advertencias para el interior central del estado y el Parque Nacional Denali.

Se prevén acumulaciones adicionales de entre 3 y 6 pulgadas, con ráfagas que podrían generar ventiscas y visibilidad reducida. Las autoridades también alertaron sobre posibles desbordamientos en ríos y arroyos congelados debido a la acumulación de nieve.

Ciclón bomba deja varias afectaciones

Una tormenta invernal histórica, que se convirtió en un ciclón comba, dejó varias afectaciones en el noreste de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde comunidades enteras aún trabajan para recuperarse tras lo que meteorólogos describen como el sistema más intenso en al menos una década, según AP.

La nevada superó los 23 pulgadas en amplias zonas de la región y alcanzó un récord cercano a los 35 pulgadas en Warwick, Rhode Island. En la ciudad de Nueva York, vecinos y empleados municipales se desplegaron desde la madrugada para retirar la nieve acumulada, apoyados incluso por una enorme máquina quitanieves ferroviaria conocida popularmente como Darth Vader, utilizada para despejar vías cubiertas por capas espesas de hielo y nieve.

El impacto fue significativo, con miles de vuelos fueron cancelados en aeropuertos del noreste y cientos de miles de hogares quedaron sin electricidad durante el punto más crítico del temporal.

Recomendaciones por la tormenta invernal

Por las nevadas previstas para este miércoles, el NWS recomendó lo siguiente:

Evitar desplazamientos no esenciales.

Llevar en el vehículo linterna, agua, alimentos y ropa abrigada.

Verificar las condiciones de las carreteras antes de salir.

Las advertencias permanecerán vigentes en varias regiones hasta la tarde o noche del miércoles, mientras el sistema continúa avanzando. Las autoridades instan a la población a tomar precauciones adicionales ante la posibilidad de cambios rápidos en las condiciones del clima invernal.

Video Así se vive el "Bomb Cyclone" que paraliza el noreste de EEUU: Nieve récord y caos eléctrico