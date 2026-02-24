Ice

Agentes de ICE agreden a hombre de 80 años, en California: Momento en que le rocían gas pimienta y lo derriban

Un video muestra cómo agentes de ICE rociaron gas pimienta y derribaron a un adulto mayor de 80 años en Santa Bárbara

Video Agentes de ICE lanzan gas pimienta y derriban a señor de 80 años en California

Un operativo migratorio en Santa Bárbara, California, terminó en controversia luego de que un video mostró el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglás en inglés) agreden a un hombre de 80 años y le lanzan gas pimienta.

Los elementos también utilizaron la fuerza física contra el hombre; los videos, que circulan en redes sociales, captan cuando el hombre se aproxima a los oficiales mientras realizaban una detención.

Según se observa, el adulto mayor intenta tomar la mochila de la persona arrestada y cuestiona a los agentes. Instantes después, uno de los oficiales le rocía gas pimienta en el rostro y otro lo empuja con fuerza hasta derribarlo.

¿Qué ocurrió durante el operativo de ICE en California?

El incidente se registró en plena vía pública, durante una acción de detención vinculada a un caso bajo jurisdicción federal. Testigos señalaron que el abogado se acercó para increpar a los agentes y tratar de recuperar pertenencias del detenido.

Tras un intercambio verbal, la situación escaló debido al uso del gas irritante y la maniobra para tirarlo al suelo provocaron gritos de personas que observaban la escena. Minutos más tarde, el hombre fue auxiliado por civiles que intentaron aliviar los efectos del gas en sus ojos.

Video Operativos de ICE en Decatur dejan varias personas detenidas: esto es lo que se sabe


