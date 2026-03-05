Noticias Temblor hoy en Louisiana: ¿De cuánto fue la magnitud del sismo este jueves 5 de marzo 2026? Este jueves, hubo actividad sísmica en Louisiana; te indicamos cuál fue la magnitud de los temblores

Video Simulador en San Francisco recuerda riesgo sísmico en California

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se registraron temblores en Louisina, el de mayor magnitud fue cerca de la localidad de Coushatta, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). En N+ Univision te compartimos de cuánto fue la magnitud.

El movimiento telúrico más fuerte ocurrió a las 5:30 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro en la parroquia de Red River, aproximadamente 11 kilómetros al noroeste de Coushatta, con una profundidad superficial de 5 kilómetros.

PUBLICIDAD

¿De cuánto fue la magnitud del sismo en Louisiana hoy?

De acuerdo con el USGS, el sismo de las 5:30 horas alcanzó una magnitud de 4.9, una intensidad considerada moderada, pero que puede generar una percepción fuerte del movimiento debido a la poca profundidad.

El epicentro se localizó en la parroquia de Red River, dentro del estado de Louisiana.



En breve más información.