Donald Trump ¿Cuándo se le va a quitar la mancha roja en el cuello a Trump? Casa Blanca responde El presidente de Estados Unidos tiene una gran mancha roja en el cuello; la Casa Blanca dio información al respecto

Video Mancha roja en el cuello de Donald Trump se vuelve viral, ¿qué le pasó al presidente?

La Casa Blanca informó hoy, 4 de marzo de 2026, cuándo se le va a quitar la mancha roja del cuello al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; en N+ Univisión te informamos qué indicaron.

Durante la comparecencia de este miércoles, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, habló sobre la lesión visible que tiene el mandatario y precisó cuándo se le quitará.

La piel roja debe sanar en un par de semanas. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.



El enrojecimiento en la piel es consecuencia de un tratamiento dermatológico preventivo, así lo dio a conocer el médico de Trump previamente.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Donald Trump en el cuello?

La lesión fue captada por fotógrafos el pasado 2 de marzo, cuando el mandatario asistió a una ceremonia de e ntrega de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca. Las imágenes difundidas por medios de comunicación mostraron una zona rojiza con pequeñas costras en el lado derecho del cuello, parcialmente visible por encima del cuello de la camisa.

De acuerdo con el médico de la Casa Blanca, el presidente utiliza una crema tópica como medida preventiva para el cuidado de la piel. El tratamiento tendría una duración aproximada de una semana, aunque el enrojecimiento podría permanecer durante algunas semanas más.

No es la primera vez que la apariencia física del presidente genera preguntas públicas, ya que en el 2025 fue visto con hematomas en la mano izquierda, lo que la Casa Blanca atribuyó al consumo de aspirina.

Además, en julio de ese año se informó que Trump fue evaluado por inflamación en la parte inferior de las piernas. Posteriormente, se confirmó que padece insuficiencia venosa crónica, una afección que provoca acumulación de sangre en las venas de las extremidades inferiores.

Más recientemente, durante su participación en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, también fue fotografiado con un moretón en la mano. Según explicó Karoline Leavitt, el golpe ocurrió accidentalmente al chocar con la esquina de una mesa de firmas, lo que derivó en la marca visible.

Video ¿Dermatitis o algo más? Experta analiza el área enrojecida en el cuello del presidente Trump