Predicciones Horóscopos Eclipse lunar 2026: Mhoni Vidente predice un mes bélico y de transformación tras la luna de sangre La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones tras el eclipse lunar. Constante actividad sísmica y altas temperaturas están entre sus augurios.

Video Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: “Está embarazada”

El mes de marzo ha iniciado con una carga energética sin precedentes. De acuerdo con las recientes predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, este periodo estará marcado por fenómenos astronómicos determinantes, un clima extremo y un panorama geopolítico de alta tensión que define al 2026 como el "año cero".

La Luna de Sangre: El detonante de la Cuaresma

PUBLICIDAD

El evento central de este inicio de mes es la Luna de Sangre, que tiene lugar este 3 de marzo. Según la vidente, este fenómeno que se manifiesta como un eclipse lunar a nivel mundial y funcionará como el detonante principal para cambios importantes durante el periodo de la Cuaresma.

Este evento astronómico se suma a la alineación de seis planetas con la Tierra ocurrida entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, según sus afirmaciones, lo que mantendrá una constante actividad sísmica en el planeta.

Clima: Un año bajo la influencia del Sol

Mhoni Vidente señala que la carta del Sol dominará marzo, trayendo consigo una energía cósmica que se acercará a la Tierra más que nunca. Ella prevé que este sea el año de temperaturas récord; específicamente, a partir del 11 de marzo y hasta el 11 de noviembre, se esperan temperaturas sumamente altas.

La vidente advierte que en este ciclo las estaciones de primavera, verano y otoño podrían sentirse como una sola debido al calor persistente. Asimismo, hizo un llamado a la población para cuidar el agua, ya que marzo se perfila como un mes de escasas lluvias y sequía.

Conflictos bélicos y la carta del Emperador

En el ámbito internacional, Mhoni Vidente predice que la carta del Emperador augura un mes meramente bélico y de guerra.

Entre las predicciones más destacadas se encuentran:

Estados Unidos y Latinoamérica: Donald Trump retomaría una agenda agresiva, buscando acelerar transiciones políticas en Venezuela y Cuba.

PUBLICIDAD

Conflicto en Oriente Medio: Mhoni Vidente dice que se visualiza una guerra detonante que involucraría a Irán, Israel y Pakistán, con una duración estimada de entre 7 a 13 días de alta intensidad.