Frontera Estados Unidos El horario de verano 2026 está por comenzar: ¿Cuántas horas de diferencia habrá con México? Conoce las diferencias de horario que habrá con México para que puedas comunicarte con tus familiares de manera oportuna. Aquí te explicamos los detalles

Video ¿Cuándo inicia el horario de verano 2023?

El domingo 8 de marzo de 2026 inicia el horario de verano en Estados Unidos y el reloj se tiene que adelantar una hora, pero ¿sabes cuántas horas de diferencia habrá con México? Aquí te lo decimos para que tomes previsiones.

En Estados Unidos, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, por lo que en 2026 concluirá el 1 de noviembre.

Para aprovechar la luz solar con la llegada de la primavera, el domingo 8 de marzo de 2026 la ciudadanía debe adelantar sus relojes una hora exactamente a las 2:00 horas, para que de esta forma marquen las 3:00 horas y comience el horario de verano.

¿Desaparecerá el horario de verano?

Después de resultar electo en 2024, el presidente estadounidense Donald Trump había dicho que pondría fin al "inconveniente" de adelantar el horario una hora cada primavera, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

Sin embargo, el horario de verano (DST) no ha sido eliminado hasta ahora en Estados Unidos, así que los relojes se deberán adelantar manualmente una hora en caso de que los dispositivos no lo hagan de manera automática.

No olvides que en Arizona y Hawái no aplica el horario de verano, es decir, se mantiene el horario estándar de Estados Unidos durante todo el año.

Video ¿Fin del horario de verano? Trump insiste en eliminar el cambio porque lo considera “costoso” para EEUU

¿Cuántas horas de diferencia habrá con el horario de México?

A partir del domingo 8 de marzo de 2026, que inicia el horario de verano en Estados Unidos, habrá una diferencia de una hora menos con la mayor parte de México, principalmente en la zona centro del país.

Por ejemplo, si en Estados Unidos el reloj marca las 10:00 am, en territorio mexicano serán las 9:00 am. De esta manera, puedes saber a qué hora sería oportuno comunicarte con tus familiares.

Es importante señalar que para estar en sincronía con las ciudades fronterizas estadounidenses, algunos municipios ubicados en los siguientes estados mexicanos también adelantarán sus relojes una hora el próximo domingo 8 de marzo: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California y Chihuahua.