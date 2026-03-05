Clima Clima en Estados Unidos: En estos lugares hay alerta de inundaciones mañana viernes El NWS dio a conocer dónde hay alerta de inundaciones; tómalo en cuenta para que tomes precauciones

Autoridades meteorológicas de Estados Unidos emitieron múltiples advertencias de inundación en estados del Medio Oeste, luego de varios por lluvias intensas que han provocado el aumento del nivel de ríos y arroyos; en N+ Univision te compartimos dónde hay alerta.

El Servicio Mateoroógico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) informó que las precipitaciones acumuladas, que en algunas áreas alcanzaron entre 2 y 5 pulgadas, han saturado el suelo y elevado los caudales, lo que ha generado inundaciones menores y moderadas en distintos ríos de la región.

Para este viernes, se espera que algunos ríos comiencen a descender gradualmente, aunque las inundaciones podrían continuar en varias comunidades cercanas a los cauces.

Ríos con mayor riesgo de desbordamiento

Uno de los puntos con mayor preocupación es el Big Blue River a su paso por Shelbyville, donde el nivel del agua alcanzó alrededor de 15 pies durante la mañana del jueves. Los pronósticos indican que el río podría elevarse hasta 15.5 pies durante la tarde, superando ampliamente el nivel de inundación establecido en 13 pies.

Comenzará a bajar hacia el viernes por la mañana, aunque todavía podría mantenerse por encima del nivel de inundación durante parte del día.

Las autoridades advirtieron que el incremento del caudal ya está afectando algunas áreas cercanas, incluyendo instalaciones comerciales ubicadas a lo largo de la carretera Boggstown.

En el centro de Indiana también se mantiene vigilancia sobre el Flatrock River cerca de Columbus, donde se esperan inundaciones moderadas. El río podría alcanzar niveles cercanos a 15.5 pies, provocando anegamientos en caminos como Riverside Drive y sectores cercanos a la autopista US 31.

En Illinois, el NWS extendió la advertencia para el Little Wabash River debajo de Clay City, donde el agua se espera que supere el nivel de inundación durante la mañana y alcance un máximo aproximado de 21.2 pies el sábado. Entre los posibles impactos se encuentran carreteras rurales inundadas, incluyendo tramos de North Clay Road.

Mientras tanto, en Ohio, el Great Miami River en Miamitown también permanece bajo advertencia de inundación. Las proyecciones indican que el río podría llegar a 22.7 pies, comenzará a descender gradualmente durante el viernes, aunque todavía podrían registrarse afectaciones en áreas bajas y caminos cercanos al río.

Inundaciones agrícolas y carreteras afectadas

En algunas zonas del sur de Indiana, las crecidas han comenzado a impactar tierras agrícolas y carreteras rurales, especialmente en áreas cercanas al East Fork White River y el White River.

En comunidades como Seymour, las autoridades reportan inundaciones significativas en la llanura aluvial y no descartan evacuaciones en zonas cercanas al río si el nivel del agua continúa aumentando.

Recomendaciones de seguridad

Ante el riesgo de crecidas repentinas, el NWS pidió a la población mantenerse informada y evitar cruzar zonas inundadas. Entre las principales recomendaciones señalaron:

No conducir por carreteras cubiertas de agua.

Respetar barricadas y cierres viales.

Seguir actualizaciones de autoridades locales y alertas meteorológicas.

Mantener especial precaución durante la noche, cuando los riesgos son más difíciles de detectar.

Las autoridades meteorológicas prevén emitir nuevas actualizaciones durante la tarde, ya que aún se esperan precipitaciones adicionales que podrían agravar las condiciones en varias cuencas fluviales del Medio Oeste.

