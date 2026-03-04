Política Anuncian destrucción del submarino más importante de Irán y cooperación de España en la guerra Esto fue lo que dijo la vocera de la Casa Blanca ante medios de comunicación.

Este miércoles 4 de marzo de 2026, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, ofreció una conferencia de prensa donde habló de la operación Furia Épica lanzada el fin de semana pasado.

Aseguró que el presidente Donald Trump expuso claramente al pueblo estadounidense los objetivos que el ejército pretende alcanzar con estas operaciones de combate.

"Número uno: destruir los mortíferos misiles balísticos del régimen y arrasar por completo su industria de misiles".

Detalló que el submarino más importante de Irán ya fue destruido.

"Número dos: aniquilar la Armada del régimen iraní y, hasta ahora, hemos destruido más de 20 barcos iraníes, incluido su submarino más importante anoche, utilizando un torpedo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. No hay ni un solo barco iraní en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán".

Aseguró que Operación Furia Épica garantizará que terroristas no desestabilizen la región.

"Número tres: la Operación Furia Épica garantizará que los cómplices terroristas del régimen en la región ya no puedan desestabilizar la región ni el mundo libre y atacar a nuestras fuerzas armadas. Y, hasta ahora, los representantes de Irán apenas nos han opuesto resistencia. Número cuatro: esta misión garantizará que Irán nunca pueda obtener un arma nuclear. Podemos decir afirmar con toda seguridad que, hasta ahora, la Operación Furia Épica ha sido un éxito rotundo".

La vocera de la Casa Blanca también habló de España.

"España ha estado de acuerdo con cooperar con las fuerzas militares de Estados Unidos y están coordinando, esperamos que todos los aliados europeos cooperen en esta misión de aplastar el régimen de Irán que no solo amenaza a Estados Unidos sino a Europa".

Noticia en desarrollo...