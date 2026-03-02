Día festivo Calendario marzo 2026: eventos astronómicos, fechas importantes en EEUU y lo que habrá en este mes En este mes de marzo habrá varios eventos que no puedes perderte; te compartimos las fechas y detalles

Si vives en Estados Unidos o visitarás el país, hay fechas que debes conocer para que no te pierdas de los fenómenos astronómicos y de conmemoraciones, en N+ Univision te compartimos lo que pasará en el calendario de marzo 2026.

Habrá fechas importanes que contemplan desde el inicio del horario de verano hasta el equinoccio que marca la primavera, el mes concentra eventos que impactan la vida cotidiana, la agenda cultural y la observación del cielo.

Daylight Saving Time en Estados Unidos

El domingo 8 de marzo comienza el horario de verano en Estados Unidos, conocido como Daylight Saving Time. A las 2:00 a.m., los relojes se adelantan directamente a las 3:00 a.m., lo que implica una hora menos de sueño esa madrugada.

El ajuste, sin embargo, trae tardes más largas y mayor luz natural al finalizar la jornada laboral. Este cambio se mantendrá hasta noviembre, cuando se regrese al horario estándar.

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y Women’s History Month

El mismo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que en Estados Unidos coincide con el desarrollo del Women’s History Month, que se celebra durante todo el mes.

A lo largo del país, museos, universidades y organizaciones comunitarias programan actividades que reconocen las contribuciones históricas y contemporáneas de las mujeres en ámbitos como la política, la educación, los negocios y la cultura. En los últimos años, ha crecido la visibilidad de liderazgos latinos dentro de estas conmemoraciones.

Museos gratis el 7 y 8 de marzo con "Museums on Us"

El primer fin de semana completo de marzo también ofrece una oportunidad cultural. El programa "Museums on Us" del Bank of America permitirá el acceso gratuito a museos participantes los días sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026.

El beneficio aplica para clientes que presenten una tarjeta de débito o crédito del banco y una identificación oficial. Instituciones en estados como Nueva York, Florida y Utah suelen formar parte de la iniciativa, aunque la lista específica se confirma cada mes

Eclipse lunar total visible en América

El 3 de marzo de 2026 se registrará un eclipse lunar total, fenómeno que podrá observarse desde Asia, Australia, islas del Pacífico y gran parte del continente americano.

Durante un eclipse total, la Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, la Luna puede adquirir un tono rojizo característico durante la fase de totalidad.

Conjunción de Venus y Saturno

Entre el 7 y el 8 de marzo se producirá una conjunción entre Venus y Saturno. Ambos planetas aparentarán estar muy próximos en el cielo occidental poco después de la puesta del sol.

El mejor momento para observarlos será durante aproximadamente 45 minutos tras el atardecer, justo sobre el horizonte oeste. Aunque el punto máximo de cercanía ocurrirá esas dos noches, el acercamiento será perceptible en días previos y posteriores

Día de San Patricio

El 17 de marzo se celebra el Saint Patrick's Day, una de las festividades de mayor proyección internacional asociadas a la cultura irlandesa.

En ciudades estadounidenses con fuerte herencia irlandesa, como Nueva York, Chicago o Boston, se realizan desfiles, conciertos y actividades comunitarias. El color verde, la música celta y los símbolos tradicionales forman parte central de la celebración.

Equinoccio de primavera

El 20 de marzo se registrará el equinoccio de primavera, considerado el inicio astronómico de esta estación en el hemisferio norte.

En los equinoccios, el eje de la Tierra no se inclina hacia ni en contra del Sol, lo que genera una duración casi igual del día y la noche en la mayoría de las latitudes. La palabra proviene del latín aequus (igual) y nox (noche). A partir de esta fecha, los días continuarán alargándose progresivamente en el hemisferio norte.

