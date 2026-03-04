Noticias

Un asesino ahora busca ser jefe de la Policía: ¿Quién es Aaron Spencer y cuál es su historia?

Su historia ha generado un intenso debate entre quienes lo consideran un padre que actuó para proteger a su hija y quienes subrayan la gravedad de las acusaciones en su contra; en N+ Univision te contamos quién es y cómo llegó a dicha posición

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Arrestan a sospechoso de apuñalamiento en Elk Grove

Uno de los personajes más controvertidos del panorama político local en Estados Unidos es Aaron Spencer, quien, pese a enfrentar un proceso por homicidio, busca convertirse en jefe de policía del condado de Lonoke, en Arkansas.

Su historia ha generado un intenso debate entre quienes lo consideran un padre que actuó para proteger a su hija y quienes subrayan la gravedad de las acusaciones en su contra; en N+ Univision te contamos quién es y cómo llegó a dicha posición.

PUBLICIDAD

¿Quién es Aaron Spencer?

Spencer está acusado de haber matado a Michael Fosler, de 67 años, quien enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales contra la hija del ahora candidato, que, según la agencia de noticias The Associated Press (AP), tenía 13 años en ese momento. Aun así, logró imponerse en las primarias republicanas celebradas el martes 3 de marzo de 2026.

Más sobre Noticias

Anuncian destrucción del submarino más importante de Irán y cooperación de España en la guerra
1 mins

Anuncian destrucción del submarino más importante de Irán y cooperación de España en la guerra

Estados Unidos
Irán advierte ataques en las embajadas de Israel en todo el mundo: esto dijo portavoz de las fuerzas armadas
1 mins

Irán advierte ataques en las embajadas de Israel en todo el mundo: esto dijo portavoz de las fuerzas armadas

Estados Unidos
¿Cuándo entrarán en vigor nuevos aranceles globales de Trump? Tarifa será de 15%
1 mins

¿Cuándo entrarán en vigor nuevos aranceles globales de Trump? Tarifa será de 15%

Estados Unidos
“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra
3 mins

“Irán intentó matar a Trump y el presidente rió al último”: Pete Hegseth sobre guerra

Estados Unidos
Clima para jueves 5 de marzo de 2026: ¿Dónde habrá frente frío, tormentas y bajas temperaturas mañana?
3 mins

Clima para jueves 5 de marzo de 2026: ¿Dónde habrá frente frío, tormentas y bajas temperaturas mañana?

Estados Unidos
Presidente Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump por la postura de España sobre Irán: Esto dijo
2 mins

Presidente Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump por la postura de España sobre Irán: Esto dijo

Estados Unidos
¿Quiénes son los soldados estadounidenses que fallecieron en la Operación Furia Épica en Irán? Revelan identidades
3 mins

¿Quiénes son los soldados estadounidenses que fallecieron en la Operación Furia Épica en Irán? Revelan identidades

Estados Unidos
Usuarios reportan la caída de Facebook hoy 3 de marzo de 2026; ¿qué pasó con la red social?
1 mins

Usuarios reportan la caída de Facebook hoy 3 de marzo de 2026; ¿qué pasó con la red social?

Estados Unidos
¿Quién es el senador Thom Tillis que recordó la acusación de que Kristi Noem mató a un perro?
3 mins

¿Quién es el senador Thom Tillis que recordó la acusación de que Kristi Noem mató a un perro?

Estados Unidos
¿Cuánto cuesta el galón de gasolina hoy en EEUU tras el aumento de precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente?
2 mins

¿Cuánto cuesta el galón de gasolina hoy en EEUU tras el aumento de precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente?

Estados Unidos

De acuerdo con resultados no oficiales difundidos por la oficina del secretario de Estado, Spencer obtuvo más del 53 % de los votos, superando al actual jefe policial del condado, John Staley -cuyo departamento arrestó a Spencer en 2024-, quien reconoció su derrota y afirmó respetar la decisión de los votantes.

Proceso judicial pendiente

El aspirante permanece en libertad bajo fianza mientras espera juicio; el proceso, que inicialmente estaba previsto para enero, fue aplazado luego de que el juez asignado al caso fuera apartado. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la audiencia.

Los abogados de Spencer no niegan que disparó contra Fosler, pero sostienen que actuó en defensa de su hija. Según documentos judiciales, la noche del tiroteo -en octubre de 2024- Spencer encontró a la menor en el vehículo de Fosler, lo obligó a detenerse y, tras un altercado, llamó al 911 para informar que le había disparado.

¿Podrá asumir el cargo?

En las elecciones generales, Spencer se enfrentará al demócrata Brian Mitchell Sr. en un condado de marcada tendencia republicana. No obstante, en caso de ser declarado culpable, no podría asumir el cargo. Mientras tanto, ha prometido que, de ganar, creará una unidad especializada para combatir los delitos sexuales contra menores.

PUBLICIDAD

JICM

Video Arkansas, Tennessee y Mississippi son los estados más propensos a sufrir de obesidad en EEUU
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosRepublicanos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX