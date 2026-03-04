Noticias Un asesino ahora busca ser jefe de la Policía: ¿Quién es Aaron Spencer y cuál es su historia? Su historia ha generado un intenso debate entre quienes lo consideran un padre que actuó para proteger a su hija y quienes subrayan la gravedad de las acusaciones en su contra; en N+ Univision te contamos quién es y cómo llegó a dicha posición



Uno de los personajes más controvertidos del panorama político local en Estados Unidos es Aaron Spencer, quien, pese a enfrentar un proceso por homicidio, busca convertirse en jefe de policía del condado de Lonoke, en Arkansas.

Su historia ha generado un intenso debate entre quienes lo consideran un padre que actuó para proteger a su hija y quienes subrayan la gravedad de las acusaciones en su contra; en N+ Univision te contamos quién es y cómo llegó a dicha posición.

¿Quién es Aaron Spencer?

Spencer está acusado de haber matado a Michael Fosler, de 67 años, quien enfrentaba cargos por presuntos delitos sexuales contra la hija del ahora candidato, que, según la agencia de noticias The Associated Press (AP), tenía 13 años en ese momento. Aun así, logró imponerse en las primarias republicanas celebradas el martes 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con resultados no oficiales difundidos por la oficina del secretario de Estado, Spencer obtuvo más del 53 % de los votos, superando al actual jefe policial del condado, John Staley -cuyo departamento arrestó a Spencer en 2024-, quien reconoció su derrota y afirmó respetar la decisión de los votantes.

Proceso judicial pendiente

El aspirante permanece en libertad bajo fianza mientras espera juicio; el proceso, que inicialmente estaba previsto para enero, fue aplazado luego de que el juez asignado al caso fuera apartado. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la audiencia.

Los abogados de Spencer no niegan que disparó contra Fosler, pero sostienen que actuó en defensa de su hija. Según documentos judiciales, la noche del tiroteo -en octubre de 2024- Spencer encontró a la menor en el vehículo de Fosler, lo obligó a detenerse y, tras un altercado, llamó al 911 para informar que le había disparado.

¿Podrá asumir el cargo?

En las elecciones generales, Spencer se enfrentará al demócrata Brian Mitchell Sr. en un condado de marcada tendencia republicana. No obstante, en caso de ser declarado culpable, no podría asumir el cargo. Mientras tanto, ha prometido que, de ganar, creará una unidad especializada para combatir los delitos sexuales contra menores.

