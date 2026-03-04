Noticias Juez de Nueva York dictamina que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por aranceles de Trump El juez Richard Eaton, de la Corte Federal de Comercio, escribió que "todos los importadores registrados" tienen "derecho a beneficiarse" del fallo de la Corte Suprema que anuló los amplios impuestos a las importaciones.

En un revés para el gobierno del presidente Donald Trump, un juez federal en Nueva York dictaminó el miércoles que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles que pagaron antes de que fueran anulados por un fallo de la Corte Suprema el mes pasado.

El juez Richard Eaton, de la Corte Federal de Comercio, escribió que "todos los importadores registrados" tienen "derecho a beneficiarse" del fallo de la Corte Suprema que anuló los amplios impuestos a las importaciones que ordenó el presidente Donald Trump el año pasado al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Eaton también escribió que solo él "escuchará los casos relacionados con el reembolso de aranceles de la IEEPA". El fallo aporta cierta claridad sobre el proceso de reembolso de aranceles, algo que la Corte Suprema ni siquiera mencionó en su decisión del 20 de febrero.

El abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de comercio de Estados Unidos, señaló que anticipa que el gobierno presente una apelación o "solicite una suspensión para ganar más tiempo para que la Aduana de Estados Unidos cumpla".

El gobierno federal recaudó hasta mediados de diciembre más de 130.000 millones de dólares gracias a los ahora extintos aranceles y, en última instancia, podría verse obligado a realizar reembolsos por 175.000 millones de dólares, según cálculos del Penn Wharton Budget Model.

