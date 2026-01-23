Noticias ¿Cómo saber si tu vuelo es cancelado durante tormenta invernal en EE UU? Paso a paso para consultar estatus Autoridades recomiendan a quienes planean entrar, salir o desplazarse dentro del país mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que las condiciones climáticas continúan cambiando

Video Tormenta invernal en Dallas: ¿Qué nos espera hora por hora en DFW?

Miles de viajeros que intentaban salir, entrar o trasladarse dentro de Estados Unidos se han visto afectados en los últimos días debido a una intensa tormenta invernal. La caída de nieve, la formación de hielo y el frío extremo han provocado la cancelación, el retraso y la reprogramación de decenas de despegues y aterrizajes en distintos aeropuertos del país.

El transporte aéreo es uno de los sectores más impactados por estas condiciones climáticas, ya que se han registrado miles de afectaciones en vuelos nacionales e internacionales, generando incertidumbre entre los pasajeros.

Vuelos retrasados y cancelaciones por tormenta invernal

De acuerdo con los reportes más recientes, más de 17 mil vuelos han sido retrasados dentro, hacia o desde Estados Unidos. En cuanto a las cancelaciones, se contabilizan casi mil vuelos suspendidos, de los cuales más de la mitad corresponden a operaciones dentro del territorio estadounidense o con origen o destino en el país.

Este panorama ha complicado los planes de viaje de miles de personas, especialmente de quienes no cuentan con información actualizada sobre el estatus de su vuelo.

Consulta el estatus de tu vuelo en tiempo real

Si eres uno de los viajeros afectados y no sabes si tu vuelo fue cancelado, retrasado o reprogramado, es fundamental consultar su estatus en tiempo real. Ante las constantes variaciones del clima, los horarios pueden cambiar en cualquier momento.

El primer paso recomendado es verificar directamente con la aerolínea, ya sea a través de sus canales oficiales o en los mostradores del aeropuerto. Esto permite obtener información específica sobre tu vuelo y conocer posibles alternativas.

Además de las aerolíneas, los pasajeros pueden dar seguimiento al estatus de su vuelo en tiempo real mediante el sitio web de FlightAware, una empresa multinacional estadounidense especializada en el seguimiento de datos de vuelos en tiempo real.

Recomendaciones para viajeros ante clima extremo

Las autoridades recomiendan a quienes planean entrar, salir o desplazarse dentro de Estados Unidos mantenerse atentos a las actualizaciones, ya que las condiciones climáticas continúan cambiando y podrían generar nuevas afectaciones en el transporte aéreo.