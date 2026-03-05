estados unidos ¿Qué necesito para aplicar a seguro de desempleo 2026? Estos son los requisitos en EEUU ¿No tienes trabajo? En EEUU puedes solicitar el seguro de desempleo; te compartimos cuáles son los requisitos generales y lo que debes tomar en cuenta

El seguro de desempleo en Estados Unidos es un programa que brinda ayuda económica temporal a quienes perdieron su trabajo; en N+ Univision te compartimos qué necesitas para aplicar a este apoyo para que consideres los requisitos.

En 2026, miles de personas recurren a este beneficio mientras buscan una nueva oportunidad laboral. El Departamento del Trabajo compartió cuáles son las cifras más recientes de solicitudes del seguro de desempleo, que en la última semana tuvieron un aumento de 22 mil.

Aunque las reglas específicas para solicitar el apoyo pueden variar según el estado, existen criterios generales establecidos por el Departamento de Trabajo que ayudan a determinar quién puede acceder a este apoyo y cómo iniciar la solicitud.

¿Quién puede pedir el seguro de desempleo en 2026?

Para acceder al seguro de desempleo, la mayoría de los estados en EEUU exige que los solicitantes cumplan con ciertos requisitos básicos relacionados con su historial laboral y situación actual. En términos generales, una persona podría solicitarlo si cumple con los siguientes requisitos:

Perdió su empleo por causas ajenas a su voluntad, por ejemplo, despidos por falta de trabajo.

Ganó un salario mínimo determinado durante un periodo específico antes de quedarse sin empleo.

Trabajó de manera constante durante los últimos 12 a 24 meses.

Está disponible y buscando activamente un nuevo empleo.

Cumple con otras reglas establecidas por el estado donde trabajó.

Cada estado define sus propios criterios sobre salarios mínimos requeridos, tiempo trabajado y otros aspectos de elegibilidad.

Estos son los beneficios ofrece el seguro de desempleo

El programa de seguro de desempleo proporciona pagos en efectivo temporales para ayudar a cubrir gastos básicos mientras la persona busca trabajo.

Este programa funciona como una colaboración entre el gobierno federal y los estados, pero cada estado administra su propio sistema de pagos y requisitos.

Los beneficios suelen comenzar entre dos y tres semanas después de presentar la solicitud, aunque el tiempo puede variar dependiendo del estado y del procesamiento del caso.

Para recibir el beneficio, es necesario presentar una solicitud ante el programa de seguro de desempleo del estado donde se trabajó.

El proceso puede realizarse de diferentes maneras dependiendo del estado: en línea, por teléfono o en persona. Durante el trámite, normalmente se solicita información como:

Direcciones de empleos anteriores.

Fechas de contratación y finalización

Datos del empleador

Historial de salarios

Proporcionar datos completos y correctos ayuda a evitar demoras en el proceso.

Si una persona vive en un estado diferente al que trabajó, debe presentar la solicitud en el estado donde estaba empleado. En caso de haber trabajado en varios estados, la agencia estatal de desempleo del lugar de residencia puede orientar sobre cómo presentar el reclamo correspondiente.

¿Dónde consultar los requisitos específicos por estado?

Debido a que cada estado administra su propio programa, los requisitos detallados pueden variar.

Para conocer las condiciones exactas y el proceso de solicitud, es necesario consultar el portal del Departamento de Trabajo de EEUU y seleccionar el estado correspondiente, lo que redirige al sistema oficial donde se realiza el trámite.

Ahí también se pueden encontrar:

Oficinas estatales de seguro de desempleo.

Formularios de solicitud.

Requisitos actualizados.

Información para evitar fraudes relacionados con estos beneficios.

