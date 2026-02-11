Empleo Se superan expectativas de empleo en enero 2026: ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon? El Departamento del Trabajo informó sobre la situación del empleo en Estados Unidos, durante enero 2026. Aquí, todos los detalles

Estados Unidos superó la expectativa en la creación de puestos de trabajo durante enero 2026, con lo cual el efecto alcanzó para disminuir la tasa de de desempleo. Aquí en N+ Univision te informamos cuántas vacantes se cubrieron.

El Departamento del Trabajo publicó cifras este miércoles 11 de febrero 2026 para revelar que la creación de empleo superó por mucho la expectativa.

¿Cuántos empleos se crearon en enero 2026?

De acuerdo con el reporte del Departamento del Trabajo, en enero 2026 se crearon 130.000 nuevos empleos en todo Estados Unidos.

Cabe destacar que especialistas en economía consideraban que se crerarían agredir de de 70.000 nuevos puestos, pues en diciembre 2025 hubo 48.000 contrataciones.