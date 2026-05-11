Gobierno de Estados Unidos Joe Biden busca bloquear difusión de audios sobre documentos clasificados Las grabaciones corresponden a conversaciones que Biden sostuvo en 2017 con el escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró en la elaboración de sus memorias

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El expresidente Joe Biden prepara una ofensiva legal para impedir que la administración de Donald Trump publique grabaciones relacionadas con la investigación federal sobre el manejo de documentos clasificados, de acuerdo con información del medio Politico.

Las grabaciones corresponden a conversaciones que Biden sostuvo en 2017 con el escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró en la elaboración de sus memorias. El material fue recuperado durante la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Hur, quien examinó la presencia de documentos confidenciales encontrados en oficinas vinculadas al entonces exvicepresidente y en su residencia de Delaware.

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Según documentos judiciales citados por Politico, el Departamento de Justicia notificó a una corte federal en Washington que Biden probablemente buscará impedir que las cintas sean entregadas tanto al Congreso como a la organización conservadora Heritage Foundation￼, que solicitó acceso al material mediante una demanda.

Los abogados federales señalaron que concedieron al exmandatario plazo hasta esta semana para presentar recursos legales y acordaron posponer cualquier divulgación hasta el 15 de junio en caso de que Biden acuda a tribunales.

Un portavoz del exmandatario confirmó que intentarán evitar la publicación de los audios.

“El presidente Biden cooperó plenamente con el fiscal especial Hur y aceptó proporcionar las grabaciones de conversaciones con su biógrafo para un libro sobre su hijo fallecido bajo la condición de que no se hicieran públicas”, declaró TJ Ducklo, portavoz de Biden.

El vocero también cuestionó las intenciones de la actual administración republicana.

“Lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver con transparencia. Tiene que ver con política”, afirmó.

La disputa revive la controversia generada por el informe de Hur, publicado en 2024, en el que el fiscal concluyó que no recomendaría presentar cargos penales contra Biden pese al hallazgo de documentos clasificados.

En el reporte, Hur sostuvo que un jurado podría percibir al entonces presidente como “un hombre mayor con mala memoria”, comentario que provocó fuertes reacciones políticas en aquel momento.

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Parte de las grabaciones incluirían conversaciones donde Biden habría leído fragmentos de cuadernos que posteriormente fueron considerados material clasificado.

Según extractos citados en el informe del fiscal, el entonces mandatario llegó a comentar: “Acabo de encontrar todas las cosas clasificadas abajo”.

Biden negó públicamente haber compartido información confidencial con el escritor.

“No compartí información clasificada. Se los garantizo”, aseguró en declaraciones realizadas en 2024.

El Departamento de Justicia planea editar las grabaciones antes de cualquier posible difusión pública, eliminando información sensible y datos privados.