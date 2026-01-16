Noticias Ciudad en Miami tendrá una calle con el nombre de "María Corina Machado Way" La visita de líder de la oposición en Venezuela, causó emoción entre algunos latinos, principalmente venezolanos.



Video María Corina Machado: ¿Qué proyectó su vestimenta y lenguaje corporal?

Hoy María Corina Machado tuvo un encuentro histórico con el presidente de Estados Unidos, en el contexto de la caída y detención de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Durante su encuentro privado, varios elementos destacaron, pero sin duda, el más importante, fue la entrega que hizo María Corina a Trump de su Medalla del Nobel de la Paz.

En tanto, una forma de reconocimiento a la opositora venezolana, fue que, a partir de ahora, una calle en EEUU tendrá su nombre.

La ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade aprobó este jueves designar una calle con el nombre de:

María Corina Machado Way



Esto en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos.