Noticias

Así son los jets de Estados Unidos que derribó Kuwait: Características de los F-15E Strike Eagles

Te contamos cuánto cuestan los F-15E Strike Eagles y lo que sabe hasta el momento del porqué los derribaron

Univision y Reuters picture
Por:Univision y Reuters
add
Síguenos en Google
Video Ofensiva en Irán: Hegseth defiende operación "Regímenes locos no pueden tener armas nucleares"

Este lunes 2 de marzo de 2026, tres aviones de combate F-15E Strike Eagles de los Estados Unidos fueron derribados por error por Kuwait, tras un combate con Irán.

Seis de los miembros de las aeronaves estaban durante un ataque con misiles y drones iraníes, cuando fueron derribados y procedieron a eyectarse.

PUBLICIDAD

A continuación, en N+ Univision , te contamos cómo son los F-15E Strike Eagles y por qué los derribaron.

¿Por qué se equivocaron?

Un estruendo en el cielo se dio, mientras una persona caía de un avión en llamas. Varias personas fueron al encuentro, esperando un soldado iraní, y lo que reconocieron al instante es que era americano, generando confusión por parte de los presentes, cuenta el testigo Ahmed al-Asar.

Más sobre Noticias

¿A qué hora se verá mañana el eclipse lunar total? a partir de este horario puedes admirar la 'Luna de Sangre'
1 mins

¿A qué hora se verá mañana el eclipse lunar total? a partir de este horario puedes admirar la 'Luna de Sangre'

Estados Unidos
Alertas de viaje luego de ataques a Irán: ¿A dónde piden no viajar?
2 mins

Alertas de viaje luego de ataques a Irán: ¿A dónde piden no viajar?

Estados Unidos
Aviso de clima invernal en Estados Unidos: ¿Cómo será el pronóstico para mañana martes?
2 mins

Aviso de clima invernal en Estados Unidos: ¿Cómo será el pronóstico para mañana martes?

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"
2 mins

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

Estados Unidos
ONU denuncia bombardeo contra escuela de niñas en Irán que dejó 150 muertos
3 mins

ONU denuncia bombardeo contra escuela de niñas en Irán que dejó 150 muertos

Estados Unidos
Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
1 mins

Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos
Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís
2 mins

Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís

Estados Unidos
EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán
2 mins

EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán

Estados Unidos
Nueva oportunidad para obtener green card: Se abre esta posibilidad para beneficiarios DACA
2 mins

Nueva oportunidad para obtener green card: Se abre esta posibilidad para beneficiarios DACA

Estados Unidos
Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla
2 mins

Trump confirma negociación con Cuba y dice que podría tomar el control de la isla

Estados Unidos

Al momento, la televisión de iraní confirmó que habían atacado uno de los aviones de Estados Unidos que se estrelló en Kuwait.

Más tarde, Kuwait reconoció que sus defensas aéreas habían derribado por accidente aviones americanos, sin embargo, la causa está siendo investigada por Estados Unidos.

Video Trump lanza ultimátum a Irán: La operación militar se extenderá al menos por cuatro semanas

¿Cómo es el F-15E Strike Eagle?

De acuerdo con la página de Fuerzas Aéreas, con información del 2019, el F-15E Strike Eagle fue diseñado para misiones de aire y tierra, tiene la capacidad de combatir a baja altitud de día noche y con cualquier condición climática.

La aeronave con un costo de 31. 1 millón de dólares puede alcanzar una velocidad de 1.875 millas por hora, tiene un alcance de 2,400 millas y cuenta con un armamento de un cañón multicañón de 20 mm con 500 cartuchos de munición, cuatro misiles AIM-9 Sidewinder y cuatro misiles AIM-120 AMRAAM u ocho misiles AIM-120 AMRAAM.

Su sistema de navegación tiene giroscopio láser y un sistema de posicionamiento global que sirve para saber dónde se encuentra la nave, teniendo un mapa digital.

Video Día 3, “Operación Furia Épica”: Irán rechaza negociar con EEUU y advierte una respuesta global


Tiene dos motores Pratt & Whitney F100-PW-220 o 229 que componen tecnología digital avanzada para el mejor rendimiento.

PUBLICIDAD

El F-15E puede acelerar desde la postcombustión máxima en menos de cuatro segundos, lo que significa que con ello tiene despegues más rápidos y permite que haya facilidad al maniobrar.

Video ¿Aumentará el precio de la gasolina en EEUU por la guerra con Irán? Experto aclara dudas

ALM

Relacionados:
NoticiasIránEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX