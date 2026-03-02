Noticias Así son los jets de Estados Unidos que derribó Kuwait: Características de los F-15E Strike Eagles Te contamos cuánto cuestan los F-15E Strike Eagles y lo que sabe hasta el momento del porqué los derribaron



Este lunes 2 de marzo de 2026, tres aviones de combate F-15E Strike Eagles de los Estados Unidos fueron derribados por error por Kuwait, tras un combate con Irán.

Seis de los miembros de las aeronaves estaban durante un ataque con misiles y drones iraníes, cuando fueron derribados y procedieron a eyectarse.

A continuación, en N+ Univision , te contamos cómo son los F-15E Strike Eagles y por qué los derribaron.

¿Por qué se equivocaron?

Un estruendo en el cielo se dio, mientras una persona caía de un avión en llamas. Varias personas fueron al encuentro, esperando un soldado iraní, y lo que reconocieron al instante es que era americano, generando confusión por parte de los presentes, cuenta el testigo Ahmed al-Asar.

Al momento, la televisión de iraní confirmó que habían atacado uno de los aviones de Estados Unidos que se estrelló en Kuwait.

Más tarde, Kuwait reconoció que sus defensas aéreas habían derribado por accidente aviones americanos, sin embargo, la causa está siendo investigada por Estados Unidos.

¿Cómo es el F-15E Strike Eagle?

De acuerdo con la página de Fuerzas Aéreas, con información del 2019, el F-15E Strike Eagle fue diseñado para misiones de aire y tierra, tiene la capacidad de combatir a baja altitud de día noche y con cualquier condición climática.

La aeronave con un costo de 31. 1 millón de dólares puede alcanzar una velocidad de 1.875 millas por hora, tiene un alcance de 2,400 millas y cuenta con un armamento de un cañón multicañón de 20 mm con 500 cartuchos de munición, cuatro misiles AIM-9 Sidewinder y cuatro misiles AIM-120 AMRAAM u ocho misiles AIM-120 AMRAAM.

Su sistema de navegación tiene giroscopio láser y un sistema de posicionamiento global que sirve para saber dónde se encuentra la nave, teniendo un mapa digital.

Tiene dos motores Pratt & Whitney F100-PW-220 o 229 que componen tecnología digital avanzada para el mejor rendimiento.

El F-15E puede acelerar desde la postcombustión máxima en menos de cuatro segundos, lo que significa que con ello tiene despegues más rápidos y permite que haya facilidad al maniobrar.

