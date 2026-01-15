Noticias

¿María Corina Machado puede ofrecer su medalla del Nobel de la Paz a Trump?: Esto dice el Comité Noruego

La líder de la oposición en Venezuela, dijo a su salida del encuentro con el presidente Donald Trump, que le ofreció su medalla del Nobel de la Paz.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿María Corina Machado entregó Premio Nobel de la Paz a Donald Trump?

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, y ganadora del Premio Nobel de la Paz, se reunió este día con el presidente de EEUU, en un encuentro histórico, luego de la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero 2026.

A su salida del encuentro, que fue privado, y a pregunta de un reportero:

PUBLICIDAD

- ¿María, le ofreciste al presidente Trump tu Premio Nobel?

A lo que ella contestó:

Le obsequié al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de Paz

Más sobre Noticias

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?
1 mins

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?

Estados Unidos
Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?
1 mins

Tim Walz reacciona a posibilidad de Ley de Insurrección en Minnesota: ¿Qué contestó a Trump?

Estados Unidos
Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante
3 mins

Estados Unidos sanciona a funcionarios de Irán y Trump presume freno a ejecución de manifestante

Estados Unidos
Estados Unidos incauta otro buque petrolero relacionado con Venezuela
1 mins

Estados Unidos incauta otro buque petrolero relacionado con Venezuela

Estados Unidos
¿Cuál es la controversia con Grok? Restringen actividad de la IA en la red social X
3 mins

¿Cuál es la controversia con Grok? Restringen actividad de la IA en la red social X

Estados Unidos
Seguirán redadas de ICE en Minnesota y Donald Trump no descarta activar Ley de Insurrección
3 mins

Seguirán redadas de ICE en Minnesota y Donald Trump no descarta activar Ley de Insurrección

Estados Unidos
Minneapolis: Agentes de ICE disparan a migrante venezolano y a un adulto mayor
3 mins

Minneapolis: Agentes de ICE disparan a migrante venezolano y a un adulto mayor

Estados Unidos
Astronautas regresan a la Tierra en la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional
1 mins

Astronautas regresan a la Tierra en la primera evacuación médica de la Estación Espacial Internacional

Estados Unidos
Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump
1 mins

Con voto de JD Vance, republicanos desestiman en el Senado de EEUU resolución sobre poderes de guerra de Trump

Estados Unidos
Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS
1 mins

Verizon se cae y deja teléfonos de miles de usuarios en Estados Unidos en modo SOS

Estados Unidos


Machado, indicó que le mencionó a Trump, el gesto que hace 200 años, cuando el general marqués de Lafayette, quien luchó por la guerra de independencia de Estados Unidos, le regaló al libertador Simón Bolívar, una medalla con el rostro de George Washington, y destacó que, desde entonces Bolívar guardó esa medalla por el resto de su vida.

De hecho, en sus retratos se puede ver la medalla. Y fue otorgada por el General Lafayette como símbolo de la fraternidad entre el pueblo de Estados Unidos y el de Venezuela en su lucha por la libertad contra la tiranía, y a 200 años en la historia, el pueblo de Bolívar le corresponde el heredero de Washington con una medalla, en este caso, la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su singular compromiso con nuestra libertad

¿Puede María Corina Machado ofrecer su medalla del Nobel de la Paz?

Después de haber intervenido militarmente en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, el 6 de enero, Machado expresó su intención de compartir su Premio Nobel de la Paz con Trump, en forma de agradecimiento.

Esto dice el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel, quienes indican que reciben numerosas solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz, y señala:

Los hechos son claros y están bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre.


Destaca que por principio, el Comité Noruego del Nobel no hará comentarios sobre lo que digan o hagan los galardonados con el Premio Nobel de la Paz tras recibirlo.

Esto no impide que el Comité siga de cerca la evolución futura de los galardonados, aunque no exprese ni sus preocupaciones ni sus aclamaciones.

Mira también:

Notas Relacionadas

Florida debate siete proyectos de ley clave en 2026: aborto, armas, inmigración e impuestos

Florida debate siete proyectos de ley clave en 2026: aborto, armas, inmigración e impuestos

Univision Orlando
3 min

Notas Relacionadas

Más de 30 inmigrantes son detenidos en paradas de tráfico en Fredericksburg; policía colabora con ICE

Más de 30 inmigrantes son detenidos en paradas de tráfico en Fredericksburg; policía colabora con ICE

Univision 41 San Antonio
1 min
Relacionados:
NoticiasDonald TrumpVenezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX