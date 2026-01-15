¿María Corina Machado puede ofrecer su medalla del Nobel de la Paz a Trump?: Esto dice el Comité Noruego
La líder de la oposición en Venezuela, dijo a su salida del encuentro con el presidente Donald Trump, que le ofreció su medalla del Nobel de la Paz.
María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, y ganadora del Premio Nobel de la Paz, se reunió este día con el presidente de EEUU, en un encuentro histórico, luego de la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero 2026.
A su salida del encuentro, que fue privado, y a pregunta de un reportero:
- ¿María, le ofreciste al presidente Trump tu Premio Nobel?
A lo que ella contestó:
Le obsequié al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de Paz
Machado, indicó que le mencionó a Trump, el gesto que hace 200 años, cuando el general marqués de Lafayette, quien luchó por la guerra de independencia de Estados Unidos, le regaló al libertador Simón Bolívar, una medalla con el rostro de George Washington, y destacó que, desde entonces Bolívar guardó esa medalla por el resto de su vida.
De hecho, en sus retratos se puede ver la medalla. Y fue otorgada por el General Lafayette como símbolo de la fraternidad entre el pueblo de Estados Unidos y el de Venezuela en su lucha por la libertad contra la tiranía, y a 200 años en la historia, el pueblo de Bolívar le corresponde el heredero de Washington con una medalla, en este caso, la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su singular compromiso con nuestra libertad
¿Puede María Corina Machado ofrecer su medalla del Nobel de la Paz?
Después de haber intervenido militarmente en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, el 6 de enero, Machado expresó su intención de compartir su Premio Nobel de la Paz con Trump, en forma de agradecimiento.
Esto dice el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Noruego del Nobel, quienes indican que reciben numerosas solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz, y señala:
Los hechos son claros y están bien establecidos. Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre.
Destaca que por principio, el Comité Noruego del Nobel no hará comentarios sobre lo que digan o hagan los galardonados con el Premio Nobel de la Paz tras recibirlo.
Esto no impide que el Comité siga de cerca la evolución futura de los galardonados, aunque no exprese ni sus preocupaciones ni sus aclamaciones.
Mira también: